Valery Revello niega volver con Sergio Peña tras ruptura con Tepha Loza: “¡Imposible!”

La ex pareja y madre de la hija del futbolista peruano descartó por completo una reconciliación con Sergio Peña ahora que volvió a la soltería.

Valery Revello y Sergio Peña atravesaron duros momentos en su relación que los llevaron a terminar la misma. Cuando se emitió el supuesto ampay de Valery con un tablista, ella aseguró que seguía completamente enamorada del futbolista.

Pero parece que todo ese amor se esfumó y ahora la madre de la hija del futbolista no quiere saber nada de Peña. El sobrino de Paolo Guerrero estuvo en un mediático romance con Tepha Loza, pero parece que ya todo llegó a su fin.

Ahora que el futbolista anda suelto en plaza se especulaba que podría retomar su relación con Valery Revello, pero ella lo aclaró. Un usuario en redes sociales le dejó una pregunta a la influencer sobre esta situación: “¿Descartas volver con tu ex? Rodri dijo que ya están en planes”.

Revello iba a dejar pasar la situación pero finalmente decidió pronunciarse. “IMPOSIBLE. No iba a responder, pero no quiero rumores falsos. Estoy modo zen en la playa leyendo este libro, se los recomiendo”, escribió a través de sus historias de Instagram.

Tepha Loza se muestra más ilusionada que nunca del futbolista de la selección peruana Sergio Peña. Así lo demuestra en televisión cada vez que le preguntan por el mediocampista, incluso se anima a pedirle permiso abiertamente a Peter Fajardo para que le deje viajar a Qatar, pues ya se considera la cábala de la ‘Bicolor’.

La chica reality explica que atraviesa por uno de los momentos más bonitas, pues como bien se sabe, en el inicio todo es color de rosas. Más bien, en reiteradas veces, la hermana de la Melissa Loza, llena de elogios al volante asegurando que es un caballero y buena persona.

“Siempre habrá comentarios negativos o gente que quiera influenciar, pero detrás de esto hay familias que pueden salir afectadas y no queremos que eso recaiga en nosotros o cargar una mochila que no nos corresponde”, expresó Tepha Loza.

“(Relación a distancia) es saber manejarlo, él tiene me apoyo, él tiene una carrera que cuidar y quiero que no lo metan en temas mediáticos porque no es parte de él. Yo tengo una imagen super limpia, quiero cuidar lo de él y cuidar lo mío. Siempre lo estoy haciendo y que sea sano”, agregó la guerrera.

