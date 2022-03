Volodímir Zelenski “Acá estoy Putin, no te tengo miedo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ante los rumores sobre una posible salida del país, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha mandado un mensaje desde su despacho en el Palacio presidencial queriendo acallar tales insinuaciones. El mandatario ucraniano, que ha publicado el video en Facebook, ha asegurado que no se irá a ninguna parte y que seguirá en el país.

“Ucrania se vuelve más fuerte”, ha reafirmado contundentemente el dirigente. “Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, ha recalcado Zelenski sentado en su despacho.

DESDE FACEBOOK

El presidente ucraniano ha confirmado así en su perfil oficial de Facebook que sigue en la capital y ha aprovechado para lanzar un mensaje presidencial en el que ha resaltado que «tiene lo más importante, que es la verdad».

En este sentido, ha apuntado que la situación es para Rusia «una pesadilla», ya que se han olvidado de que los ucranianos no tienen miedo de “las furgonetas de la Policía, de los tanques o de las ametralladoras”. Así, ha hecho hincapié en que los rusos “han subestimado la determinación del pueblo ucraniano” y ha prometido «no renunciar. “Acá estoy Putin, no te tengo miedo”.

También puedes leer: Jefferson Farfán dejó emotivo saludo para su mamá: “Eres ejemplo de amor puro”

GUERRA EN UCRANIA

A las negociaciones», a pesar de los escasos avances aparentes de la última ronda de conversaciones con Rusia que se ha celebrado este lunes.

SIGUEN COMBATIENDO

Y ayer, el alcalde de la ciudad de Irpin dijo que “los rusos solo han logrado tomar una parte de la ciudad, la otra resiste”. Aunque Irpin ha empezado a ser evacuada, su

alcalde reitera que “no toda la ciudad ha podido ser tomada por los rusos, porque su población resiste”, recalca Oleksandr Markushin. Irpin es cercana a Kiev, la capital.

“La evacuación de la población de Irpin está en marcha. Casi 3,000 civiles recibieron asistencia. El trabajo está en marcha”, escribió la agencia en su canal oficial de Telegram. Esta evacuación de Irpin, localidad al noroeste de Kiev y de casi 43,000 habitantes, se produce tras días de intensos ataques rusos y tras múltiples obstáculos para evacuar a la población de la ciudad por la ofensiva rusa. La población abandona la ciudad a través de un puente destruido.

CONTRA CIVILES

El domingo una familia de cuatro miembros murió durante el proceso de evacuación cuando las fuerzas rusas dispararon contra civiles, según el alcalde Markushin, quien indició que fallecieron al menos ocho personas.

El alcalde negó que Irpin esté totalmente ocupada por los rusos y aclaró que hay combates en su ciudad, parte de la cual sí ha sido tomada, pero la otra “lucha y no entrega posiciones”.

Pese a los ataques, la Policía y el Ejército pudieron sacar a 200 civiles de la zona de combate, incluidos 50 niños y un herido, según el Ministerio del Interior ucraniano.

El lunes también hubo otros 200 civiles que lograron abandonar el área, según el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Protección de la Información.

El alcalde de Irpin informó además en Telegram que ha recibido un mensaje en el que el enemigo exigía que entregara la ciudad. “Hago una contraoferta pública a los ocupantes para que abandonen la comunidad de Irpin en 24 horas y salven la vida y la salud de varios miles de reclutas rusos que son esperados en casa por su madre, hermana, hija, abuela y amante”, escribió.