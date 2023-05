Compartir Facebook

Luego del polémico incidente que se vivió en ‘Esto es Guerra’, Gino Assereto se disculpó públicamente con ‘Chevy’ por el acto de racismo cometido.

En la última edición del programa, Gino Assereto protagonizó un polémico acto de racismo tras llamar «mono» a Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como ‘Chevy’.

Todo pasó durante la prueba ‘Adivínalo’, cuando a Yojhan le dieron la palabra «mono» y tenía que adivinarla con ayuda de Gino, quien debía describirla.

“Tú, tú. A ti te dicen”, expresó el ‘Tiburón’, dejando a su compañero muy confundido.

Cuando el tiempo de la prueba finalizó y la palabra fue revelada, ‘Chevy’ aseguró que no lo llaman así.

“¡Pero a mí no me dicen así!”, señaló.

Gino se disculpa por comentario racista

En la reciente edición del programa ‘Mande quien mande’, el chico reality se presentó para pedir disculpas públicamente a su compañero.

Gino admitió que cometió un error y no buscó justificarse, por el contrario, asumió su error.

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde ‘Chevy’ y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido”, indicó.

El ‘Tiburón’ también aseguró no ser racista y prometió que no volvería a realizar este tipo de comentarios.

“No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo. Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces. Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie”, manifestó.

Además, el integrante de EEG no solo se disculpó con su compañero, sino con todas las personas afrodescendientes que se hayan sentido ofendidas.

“A ‘Chevy’ lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes. No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a ‘Chevy’, a ProTv y a América Televisión”, agregó.

¿Qué dijo ‘Chevy’?

Por su lado, ‘Chevy’ indicó que tras la competencia conversó con Gino y llegaron a buenos terminos. El participante también se solidarizó con las personas que se ofendieron con lo ocurrido y resaltó lo orgulloso que estpa de ser afroperuano.

«Me solidarizo con todas las personas que han estado detrás de este caso ayudando, apoyando. A todas las organizaciones también. Ser afroperuano es algo lindísimo… Denme siete vidas más y yo elegiría ser afroperuano nuevamente», señaló.

Además, indicó que su compañero siempre le ha mostrado apoyo en todo momento y no es una persona racista.