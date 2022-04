«¿Ahora soy la agresora?», Macarena Gastaldo es denunciada por agresión por su ex pareja

Compartir Facebook

La modelo viene estando envuelta en el ojo de la tormenta al haber sido denunciada por su ex pareja el futbolista Patricio Álvarez por presunta agresión.

Según el programa de Magaly Tv La Firme Macarena viene enfrentando una denuncia y como se sabe la modelo también acusó a su ex pareja en el 2020 de agresión, denuncia que recién ha sido aceptada.

En el 2020, la examiga de Paula Manzanal rompió en llanto tras denunciar de agresión física al futbolista que terminó negándolo todo. Una relación que acabó muy mal.

«Para las mujeres que golpean. Una burla todo. Ahora soy la agresora. ¿Por qué me denuncia? Perdió la chamba o le falta dinero, la verdad, no lo sé», afirmó la modelo de nacionalidad argentina a la salida del Ministerio Público sin entender nada.

Además, la rubia reafirmó que el pelotero la maltrataba y no se iba a callar por los terribles momentos que había vivido.

«Que se olvide de mí, si no lo denuncié en su momento fue porque no quería escuchar su asqueroso nombre. Él me pegaba, nunca me voy a dejar agredir por nadie. Me da pena su familia que quieren apañarlo. Nunca lo hackee, tengo pruebas que demuestran lo contrario», añadió a las cámaras del programa de Magaly Medina.

Por su parte, el futbolista contó que esta denuncia fue presentada hace un año y medio, pero que recién fue aceptada. «No sé si llegaré hasta las últimas consecuencias, hablaré con mi abogado. Nunca la maltraté, la gente que me conoce sabe que no. Violencia psicológica tampoco», expresó.

Macarena Gastaldo sorprende con confesión sobre Paula: “Se comió a todos los de EEG”

La argentina sacó las garras e hizo fuertes confesiones íntimas de su ex amiga, Paula Manzanal, y sus relaciones cercanas con los integrantes de EEG.

Macarena Gastaldo apareció en el programa de Magaly para soltar algunos de los secretos mejor guardados de Paula Manzanal. Y es que la argentina y la peruana eran muy amigas hacen un tiempo, pero un mal entendido las distanció y hasta el día de hoy la pelea continua.

Aprovechando el estreno de EEG y todas las sorpresas que dejó el programa, Macarena reveló que Paula en algún momento quiso ingresar al ‘reality’. “Nunca te van a llamar de ese programa, querida. Ni el productor la quiere, ni nadie la quiere, así que se comió a todos los del programa”, sentenció Macarena.

Asimismo, relató lo que ella vivió de cerca entre el romance de Paula Manzanal y Anthony Aranda. Y según Macarena, Anthony no le daba bola a ‘la Manzanal’ y ella era la que está más templada que cuerda de guitarra.

“Yo lo vi y nadie me va a arrancar de los ojos lo que yo vi. Paula se moría por él, así te digo, se moría por él. Estaba tipo, re enganchada con él, así mal”, contó la argentina. Macarena aprovechó para dejar en claro lo que piensa de Paula: “Ella es un lobo vestido de oveja”.