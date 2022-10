Áncash: padre denuncia que obligaron a su hija a limpiar todo el salón

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En Áncash un padre de familia denuncia a un centro educativo porque notó que no la dejaban salir a su menor hija hasta que dejara el salón totalmente limpio.

La menor de edad se encontraba barriendo y trapeando su aula porque según la menor la profesora le había dicho que tenía que hacer las labores de limpieza como lo habían coordinado con otros padres de familia.

El Padre de Familia llamado Luis Abel Lomparte Otoya señaló que vio un video de celular en dónde figura la menor en la situación educativa Inmaculada Concepción alrededor de las 7 de la noche donde su pequeña hija se encontraba dentro del centro educativo haciendo las labores de limpieza.

“Mi hija no sale del colegio porque su profesora le ha dicho que, mientras no termine de trapear y de barrer, no va a salir. Todos los alumnos ya se han ido”, indicó.

Padres de familia respaldan a la profesora

Sin embargo, un grupo de padres salieron en defensa de la profesora de turno en el momento afirmaron que todo había sido parte de un acuerdo donde se establecía que diariamente 5 niños lleven a cabo estás funciones como fin de aprender buenas prácticas.

“Es mentira que la profesora le haya dicho: ‘No me sale si es que no limpias’. Todos los padres de familia hemos coordinado. A un grupo de cinco niños les toca por día (la limpieza). No es cosa del otro mundo, que ellos mismos recojan sus papeles, limpien su pupitre y recojan la basura”, señaló una de las madres presentes en la dirección de la institución.

Por otro lado, el director de la institución educativa también se pronunció ante lo sucedido y afirmó que dicho suceso ya se había conversado previamente con los padres de familia para incentivar las buenas acciones en sus hijos.

“En coordinación con su comité de aula, los padres toman los acuerdos para que se beneficie el ornato y el mejor estar dentro de la escuela. Lo que queremos es conservarlo con el apoyo de todos. (El de ayer) es un caso aislado, pero, según vienen refiriendo el caso del señor, es él quien viene tarde”, dijo a Best Cable Casma