Andrea Arana: “A Melissa no le van a perdonar nada, todo le van a juzgar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Andrea Arana, conductora de «Un día en el Mall», cuestionó las circunstancias bajo las que se da el embarazo de Ale Venturo y Rodrigo “Gato” Cuba.

Andrea Arana y Melissa Paredes

¡La defendió con todo! La conductora de “Un día en el Mall”, Andrea Arana, señaló que comparte la opinión de la mamá de Melissa Paredes. Ella afirmó que si su hija hubiese salido embarazada tan pronto, la estarían crucificando con los comentarios.

La también participante de “Esto es Bacán” considera que, de ahora en adelante, todo lo que haga Melissa Paredes no será bien visto por el público. ¿El motivo? Fue la ex conductora de “América Hoy” quien engañó al futbolista del Sport Boys, Rodrigo Cuba.

“A mí me parece que el embarazo es muy rápido, pero un niño nunca tiene la culpa (…) A Melissa no le van a perdonar nada ya me he dado cuenta. Si mañana sale embarazada, si se casa o termina de todo la van a juzgar”, expresó Andrea Arana.

Mira aquí:

Sobre el tan sonado embarazo de Ale Venturo, Andrea Arana cuestionó las circunstancias en las que se da. Ella cuestiona que el embarazo se dé justo cuando la hija del “Gato” Cuba no puede estar con ninguno de sus padres.

“No está con su hija, mi preocupación es esa pequeña ¿Cómo le van a decir? encima que no ve a su mamá ni papá”, dijo.

Por su parte, Valeria Flórez remarcó que Melissa Paredes no es “ni la primera ni la última persona que es infiel” y que ya deberían soltarla un poco.

También puedes leer: Natalia Salas: “nadie está preparado para oír un diagnóstico positivo al cáncer”

“Lo que ha molestado a todo el mundo es el hecho que no haya apechugado, por así decirlo, pero a ella la están lapidando como si hubiera cometido el pecado máximo. Ya bueno sí estaba casada, yo no estoy acuerdo con una infidelidad, no apaño nada (…) pero ya la gente debe soltarla un poco. Sí es cierto que, si Melissa fuera la embarazada, la gente se habría vuelto loca y estarían lapidando”, expresó.