Andrea San Martín y el tremendo descuido que vivió en ‘juergaza’

Andrea Ssn Martín o también conocida como la ‘ojiverde’ en el mundo de la farándula protagonizó tremendo momento bochorno en una fiesta donde asistió con su pareja y padre de su hija mayor Sebastián Lizarzaburu.

Como se sabe Andrea destaca en sus redes como una madre comprometida al máximo con sus hijas que hasta deja de lado sus necesidades para darle todo lo que necesiten sus engreídas, sin embargo, esta vez quiso darse una ‘escapadita’ de sus responsabilidades.

A través del portal de entretenimiento de Instarandula se hizo público la tremenda juerga que se dio la ‘ojiverde’ y es que no se midió en tragos y se puso hasta hacer el paso de la popular cantante Anita en plena fiesta a vista y paciencia de sus amistades dejándolos sorprendidos con la destreza de la ex conductora de tv.

Y eso no fue todo pues en el momento que se para para seguir bailando el escote de su vestido le jugó una mala pasada pues se pudo evidenciar parte de sus senos al descubierto pero de inmediato se acomodó y siguió con la fiesta.

Además, se le pudo apreciar como participaba de un juego junto a su pareja Sebastián donde le ponían el trago en el abdomen y ella tomaba directo del cuerpo tonificado de Lizarzaburu desatando la locura entre sus amigos quienes no paraban de reír y grabarla.

Debido al descuido Andrea se ha vuelto viral en diferentes plataformas pero la empresaria decidió no tocar el tema y continuar con su rutina diaria de cuidar y velar por el bienestar de su familia.

Andrea San Martín pospone operación de la vista por sus hijas: “Ellas son mi prioridad”

La ‘ojiverde’ utilizó sus redes sociales para hablar del problema que tiene en la vista y del que lamentablemente no se podrá hacer cargo, por cuidar a sus pequeñas.

Andrea San Martín sigue en el ojo de la tormenta por los problemas legales que aún tiene con Juan Víctor, el padre de la pequeña Lara. Pero eso no es todo lo malo, sino que además, la ‘ojiverde’ tiene un problema en la vista que debe someter a cirugía.

El problema en su vista es evidente pues siempre que se muestra hablando o haciendo cosas en sus redes sociales, resalta el ojo rojo que tiene en su rostro. Ella explicó que la operación de su ojo debe ser lo antes posible, pero no podrá ser en este mes de Marzo.

“Gracias a todos los que se preocupan por mi ojo, no tengo tiempo para ir a hacerme ver, menos en marzo. Recuerdan que les dije que tenía que operarme el ojo en marzo, no me puedo operar el ojo en marzo porque marzo es un mes de locos”, señaló.