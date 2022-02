Anthony Aranda podría ser el nuevo jale para EEG o de nuevo programa de Gisela

Compartir Facebook

El popular bailarín y ahora pareja de Melissa Paredes está dando mucho de que hablar y es que según el portal web Instarandula, Anthony estaría en negociaciones para pertenecer a la nueva temporada de EEG o al nuevo programa de Gisela Valcárcel.

Estos fuertes rumores aun no se han confirmado pues solo son especulaciones no tan lejanas a la realidad tal y como lo reveló Samuel Suárez en su portal.

Y es que el comunicador expuso que una ‘Ratuja’ le pasó el dato que Anthony ya no está dando clases de baile porque según fuentes allegadas a el estaría en conversaciones para salir en un programa de Tv.

«Samu llegó la secretaria de Ebac y nos dijo que Anthony Aranda no iba a estar dictando clases porque va a salir en un programa de televisión», fueron las palabras de la seguidora del portal de entretenimiento.

Ante este panorama el comunicador no se quedó callado y dio su opinión al respecto dejando a más de uno con la duda.

«Siguen los rumores de que la parejita habría aceptado hacer show en el reality más morboso de nuestra Tv. Bueno no creo que estén en condiciones de desperdiciar trabajos, a darle», fueron las picantes palabras de ‘Samu’.

Pues no solo estaría en conversaciones Anthony sino también Melissa quienes ambos por el momento no se les ve ejerciendo algún trabajo más que veranear a diario en la playa.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se olvidan de las críticas y disfrutan del verano

La parejita se encuentra en el ojo de la tormenta pero se bañan en aceite y deciden irse a la playa para disfrutar del verano.

Melissa Paredes y Anthony Aranda han protagonizado más de una portada en los últimos días por las revelaciones que hizo Paula Manzanal. Y de hecho, la parejita ha recibido más de una crítica porque su relación habría empezado luego de que el ‘activador’ quisiera tener un romance con Paula, sin éxito.

Sin embargo, Melissa y Anthony hicieron caso omiso a todas las críticas y decidieron irse a disfrutar del sol y de la playa. Ellos aparecieron muy juntos, abrazados y bailando al ritmo del artista urbano del momento, Bad Bunny.

“Estamos bien, Sobran los billetes de cien. No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, To’s los míos están bien, ‘tamos bien. Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí”, se podía escuchar en la canción.