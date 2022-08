“Bien aburridito”: Samuel Suárez sobre nuevo programa de Gisela Valcárcel

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El periodista y comunicador Samuel Suárez se refirió al nuevo programa de Gisela Valcárcel, “La Gran Estrella”, tras su estreno el pasado sábado 6 de agosto.

Como se sabe, la popular ‘Gise’ juntó a Susan Ochoa, Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y Micheille Soifer para ser quienes guíen a los participantes durante la competencia. Pese a la expectativa que podría generar los jales, fue todo lo contrario, pues le llovieron críticas no solo de la audiencia que expresó su sentir por medio de las redes sociales, sino también de periodistas del medio local, como en este caso Samuel Suárez.

También puedes ver: Gisela y Susan Ochoa nuevamente juntas en “La Gran Estrella”

“Yo sé lo que debes estar pensando: qué malo, Samu, de verdad para decir que el programa de Gisela estuvo recontra aburrido en su debut y todo, es más, hasta donde yo sabía el programa había sido grabado un día anterior, me llegaron imágenes, pero el hecho que estemos en un medio de espectáculos, no voy a ser bien malo para sacar las imágenes que ya tenía yo un día anterior de lo que era el programa grabado, porque estas imágenes me llegaron un día antes y dije ¿les tumbo la fiesta o no les tumbo la fiesta? ¿Les muestro la ropa de Gisela o no? Dije no voy a ser así”, dijo en un primer momento el creador de Instarándula.

También te puede interesar: Católica fue invitada a discoteca gay y la hizo como DJ: “hay que ir donde está el pecado”

«No tenía expectativa»

El también reportero hizo crítica y reveló que observó el programa de inicio a fin. “Me comí el programa para verlo, para resaltar algo positivo, hice así ‘ay, Dios mío, esto es más de lo mismo, en serio’, bien aburridito, en verdad, no tenía expectativa para verla, igual lo vi y terminé sin ninguna expectativa para la próxima semana”.

‘Samu’ también calculó las cifras de rating que habría alcanzado Gisela con su estreno de programa y sugirió “reinventar” el programa para entretener como lo hacía antes con su programa “El gran show”.

“Yo me imagino que en su debut han hecho 15, como mínimo, porque eso va a tender a bajar, porque si han hecho 10 para menos, en qué va a terminar eso, en 6, en 5, no sé en qué va a terminar eso”.

Mira también: Futbolista Mohamed Buya se pierde su boda y envía a su hermano como reemplazo