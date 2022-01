Brunella Horna aconseja a Flavia Laos: ‘Tú ya estás en otro nivel’

Compartir Facebook

La empresaria Brunella Horna aconsejó a Flavia Laos de no relacionarse con la ex pareja de su ex amiga Luciana Fuster pues según la modelo, Flavia no es de las mujeres que no respeta códigos.

“No me gusta. Flavia tú no puedes caer en ese palito. Tú ya estás en otro nivel, no caigas en eso… No puede caer en lo mismo… Flavia no tiene que caer en ese juego y que la gente comente. A ella la auspician marcas internacionales, está en otra”, señaló tajante Brunella Horna en ‘Más espectáculos’.

Por otro lado, la otra conductora Valeria Piazza salió en defensa de Austin pues a pesar de todo considera que es un buen chico que sabe tratar y respetar a las mujeres y en cuestiones del amr uno no manda.

.“Austin es un buen chico, es noble, amable, trata muy bien a las mujeres. Qué pasa si Flavia realmente se enamora de Austin”, dijo Piazza.

Tras la opinión de Valeria, Brunella Horna dejó en claro que no tiene nada contra Austín Palao, lo que no le gusta es que Flavia caiga en el juego de estar con el ex de Luciana Fuster.

“Quiero aclarar (que no esta de acuerdo con la relación entre Flavia y Austin) porque se comenta que Luciana está con Patricio y Austín es el ex de Luciana. No me gustaría que Flavia caiga en ese juego de que estoy con tu ex también, a eso me refiero… Esperemos que sea un amor de verano nada más, la calentura del verano, pero que quede allí para no comentar esas cosas”, expresó.

¿Brunella Horna celosa?: “Hay que cuidar bien al novio, fuera de las amiguitas”

En ‘América Espectáculos, la guapa modelo Brunella Horna dejó al descubierto lo celosa que podría ser con su novio Richard Acuña.

Junto a Valeria Piazza y la reportera Ximena Dávila comentaron tras la lectura del tarot en el programa. Al terminar la nota, Valeria se mostró feliz por el resultado de la suerte que arrojó sus cartas.

“Que buenas cartas, estoy feliz con las mías, ¿Cuáles son sus signos?”, preguntó a lo que Ximena y Brunella contestaron que son piscis. Entonces, Valeria bromeó: “Uy cartas negras veo allí, en cambio, las mías: rueda de la fortuna, abundancia y salud”.

Pero Brunella no se quedó callada y precisó: “(El astrólogo) dijo que tengas cuidado (en el amor). Por eso hay que cuidar bien al novio, al marido, eso lo estábamos hablando. Fuera, fuera amiguitas, chau, chau”, dijo Brunella Horna entre risas. A lo que Valeria agregó: “Detecto a una celosita por acá”