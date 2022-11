Brunella Horna promete aguadito en su boda para los ‘resaqueados’

Compartir Facebook

Brunella Horna regresó hace poco a “América Hoy”, luego de pasar su despedida de soltera en Miami junto a sus mejores amigas. La rubia contó que fue suspendida del programa farandulero y aprovechó para tomarse en viajecito relax antes de casarse con el empresario y político, Richard Acuña.

Pero en el programa de ‘América Hoy’ se pusieron a cocinar y el menú del día fue “Aguadito marino”. Mientras el cocinero preparaba el delicioso platillo, Brunella Horna confesó que en Chiclayo el aguadito se toma en la noche y que lo mismo piensa hacer en su boda.

“En mi matrimonio a las 3 de la mañana habrá aguadito para todos los invitados”, reveló la gringa.

Por otro lado, la empresaria comentó que para asegurar su privacidad, Brunella Horna tomó la decisión de prohibir el ingreso de celulares a su matrimonio. Según declaró, la medida es para evitar que se difundan o publiquen videos e imágenes de la ceremonia, tal como ocurrió en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexánder.

«Yo no sé qué va a pasar con mi boda, lo que sí les he prometido es que nadie va a llevar celular. Les voy a quitar, sobre todo la señora Janet que llegó con un trípode a la boda de Ethel, incluso no podía ni tomar un vaso tranquila. Todos de la televisión no van a entrar con celular, prohibido», mencionó entre risas

Además, contó que su prometido Richard Acuña, será quien escoja la orquesta musical que animará y hará bailar a todos invitados de su boda.

Definitivamente será una boda difícil de olvidar.

«Pronto una doña», Brunella Horna festeja a lo grande su despedida de soltera

La popular y encantadora conductora de televisión Brunella Horna acapara la atención de todas las redes sociales y medios de comunicación al compartir lo que fue su despedida de soltera junto a sus mejores amigas en tierras gringas.

La Popular baby Brune lució un escotado vestido blanco con un velo dando así la próxima bienvenida a lo que será la tan esperada boda de la rubia empresaria junto a Richard Acuña.

“Saldré con mi velo #despedidadebubu”, contó la empresaria en un video.