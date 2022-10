Claves para definir tu estilo personal

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El universo de la moda femenina es muy rico y diverso, pero, algunas veces nos dejamos llevar por la rutina y dejamos que nuestros looks caigan en la monotonía. Tenemos el deseo de cambiar nuestra manera de vestir, pero no sabemos por dónde empezar. Incluso, algunas mujeres experimentan cierto “agobio” al salir de compras.

Lo primero que debes recordar es que tú eres la única persona a la que debes satisfacer con tu aspecto personal. No hay una sola manera de armar looks formales, profesionales o informales. Si bien hay prendas más apropiadas que otras para ciertas situaciones, no es necesario que todos nos vistamos igual. Si tu estilo es más relajado, puedes utilizar enterizos para mujer elegantes en una reunión de trabajo. Todo dependerá del corte de la prenda y de los accesorios que uses.

Si deseas tener un estilo personal más definido, pero no sabes por dónde empezar, sigue leyendo esta nota.

También puedes leer: Cómo jugar con seguridad en un casino online de Perú

¿Qué es el “estilo personal” al vestir?

Cada mujer tiene su personalidad, y esta se plasma en todos sus actos, también al vestir. Lo que se verá reflejado en las preferencias de cada una ¿qué colores te gustan?, ¿cuáles prendas te atraen más?, ¿de qué manera te sientes más cómoda?, etc. El objetivo máximo sería encontrar una manera de vestir con la que te sientas plenamente a gusto, ya que te resulta cómoda, te gusta estéticamente y sientes que refleja tu personalidad. Esas tres variables arman tu estilo personal.

Coco Chanel decía que “todo lo que es moda pasa de moda, el estilo jamás”. Vestirse bien no significa usar solo lo que está en las vidrieras cada temporada. Sin embargo, la moda nos ayuda a rescatar prendas que quizás habían caído en el olvido y nos ayuda a explorar nuevas opciones. Este es el caso con enterizos para mujer que serán furor en la próxima primavera.

El estilo personal transmite un mensaje a través de tu apariencia, lo quieras o no. Una persona puede decir que no se interesa por la moda, pero no puede apartarse de la necesidad de vestir. Si te presentas a un evento con ropa desaliñada o aburrida, será tu desinterés el que hable por ti, y estamos seguros de que tienes mucho más para ofrecer.

¿Cómo identificar mi estilo personal?

Lo más natural es que nos gusten muchos tipos de prendas, colores, telas y estilos. Las personas guardamos dentro de nosotros múltiples intereses y tenemos varias facetas: madre, amiga, novia, esposa, trabajadora, alumna. Nuestro interés por diversos tipos de ropa es solo una consecuencia natural de todo esto. La misma mujer que adora los enterizos para mujer elegantes de Perú, puede amar vestirse con shorts y remera deportiva para jugar con sus hijos o salir a caminar con sus amigas.

Por eso, el estilo es personal, porque es la síntesis que cada persona hace con todos los estímulos e ideas que recibe del exterior. Por ejemplo, si ves una tienda que vende enterizos para mujer en Gamarra, y tu estilo es romántico, lo más probable es que elijas un enterizo estampado con flores, o en tonos pasteles, que podrás combinar con accesorios para el pelo románticos, como una vincha de perlas. En cambio, si tu estilo predominante es el minimalista, seguro optarás por un enterizo de color sólido y los acompañarás con unos aretes también lisos o metálicos.

Estas son las claves para identificar tu estilo personal:

Aprender tu colorimetría: La colorimetría en imagen personal significa descubrir cuáles son los colores que nos favorecen y cuáles no. Esto responde a nuestro color de pelo y de ojos, y a nuestro tono de piel. Reconocer tu tipo de cuerpo: Todos los cuerpos son diferentes y merecen ser amados. Respeta tu constitución y utilízala a tu favor para armar tus looks. Identifica qué prendas te gustan: Si tu prenda favorita son los pantalones jeans, probablemente lo tuyo no sean los vestidos de encaje. Una prenda puede ser muy hermosa, pero si te sientes incómoda al usarla, no la lucirás bien. Definir atuendos para distintas ocasiones: ¿Qué te gusta usar para ir a una fiesta? Puedes pensar en distintas ocasiones y crear looks para cada una de ellas. De esta manera, podrás evaluar cuál es el estilo predominante en tus elecciones.

El estilo personal puede y debe adaptarse a cada momento de la vida y, también, evolucionar. La evolución del estilo personal es el resultado obvio de los cambios que suceden en nuestra vida y las cosas que aprendemos en el camino.

Los asesores de imagen identifican 6 estilos universales. Todos somos una mezcla de ellos y los porcentajes de la mezcla pueden variar, como ya dijimos.