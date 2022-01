«Comienza una nueva aventura», Mario Irivarren se despide del Perú

Compartir Facebook

El ‘ex chico reality’ Mario Irivarren publicó a través de sus redes que se despide su Perú para enrumbar una nueva aventura junto a su inseparable compañera Vania Bludau.

Mario se dejó ver bastante emocionado en su cuenta oficial de Instagram y mostró a sus seguidores que se encontraba alistando maletas e incluso se animó a hacer votaciones sobre su posible destino; «Norte América o Europa», fueron las dos opciones del influencer.

Además como fiel peruano publicó una instantánea donde se le comiendo su rico lomo saltado despidiéndose bien de su país natal.

«Despidiendo el Perú como se merece», puso de descripción en su plato de comida típica de nuestro país.

Bastante enamorado se logró ver a la popular ‘calavera coqueta’ quien no dudó en tomarse su foto al lado de Vania quien se ha vuelto su fiel compañera de viajes y aventuras al rededor del mundo.

Aún n ose sabe si se van ambos por temas laborales o simplemente a disfrutar de sus vacaciones.

Mario Irivarren se quedó botado en plena Panamericana Sur: “Se me reventó la llanta”

El popular ‘calavera coqueta’ contó en redes sociales el desafortunado momento que vivió tras quedarse varado en plena carretera.

A través de redes sociales, Mario contó lo ‘salado’ que había sido porque se le pinchó una llanta en plena Panamericana Sur. Según explicó el ‘calavera coqueta’, él iba regresando de Paracas cuando ocurrió el hecho, y no pudo hacer nada porque no tenía una llanta de repuesto.

“Bueno iba de camino de Paracas a Lima y se me reventó la llanta, estoy en el kilómetro 180, no tengo llanta de repuesto. Tengo que esperar a que venga una grúa a recogerme sabe Dios de donde”, dijo.

“Ya me llamaron de mi seguro y me dicen que todas las grúas están ocupadas, así que me van a enviar una desde Lima, la cual va a llegar aproximadamente en 2 horas y media a 3 horas, a eso súmale las 3 horas más de regreso, o sea sí voy a llegar a Lima en el 2022”, dijo Mario tomándose con algo de humor todo lo que le estaba pasando, cabe recordar que Irivarren sí consiguió ayuda luego de aproximadamente 4 horas de espera.