Congreso aprobó ley que restringe llamadas y mensajes “spam”

¡Adiós al spam! Por decisión unánime, el Congreso de la República aprobó la del Artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571). Esta iniciativa se da con la finalidad de salvaguardar la tranquilidad de los consumidores.

La propuesta legislativa fue aprobada con 103 votos a favor, por lo cual no se tuvo que ir a una segunda votación. Según la modificación hecha por el Congreso, solo se podrá contactar directamente a los usuarios que hayan dado su consentimiento a la empresa para recibir información y publicidad sobre un determinado producto o servicio.

También, indican que debe haber ciertas mejoras en la legislación ante la mala experiencia con el sistema anterior. En este, los consumidores que no deseaban recibir mensajes o llamadas telefónicas comerciales debían previamente inscribirse en un registro, “Gracias no insistas”, el mismo que no está vigente desde el 2018.

En la misma línea, también se regula el horario para realizar las llamadas consentidas. Solo podrán efectuarse de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 horas.

Durante el debate llevado a cabo en el hemiciclo del Congreso, se indicó que, de continuar con la práctica invasiva, las empresas que incurran en una infracción grave podrán ser sancionados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Perú es el segundo país con más llamadas o mensajes “spam” en el mundo. Solo nos supera Brasil en la lista elaborada por la prestigiosa consulta Truecaller Insights. En promedio, un peruano recibía 18 llamadas o mensajes molestosos al mes. Con la ley aprobada por el Congreso se espera que esto disminuya o en su defecto quede nulo.