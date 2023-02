‘Culpable’ es el nuevo tema de Papillón con la voz de Mackeily Luján

Compartir Facebook

La agrupación de cumbia Papillón nuevamente está dando la hora y es que en esta oportunidad los chicos del ‘rico vacilón’ estrenan nuevo tema musical.

Como ya se sabe las voces de Eddy Martin, Caroline Tello, Sandra Katiuska, Nicole Flores siempre enamoran a sus fieles oyentes de la orquesta de cumbia sin embargo esta vez le tocó el turno de deleitar a su público a la guapa Mackeily Luján.

La regia cantante de Papillón es quien le da voz al nuevo tema de la orquesta llamado ‘Culpable’ tema que promete posicionarse en los primeros puestos en las preferencias de su gente.

‘Culpable’ será uno de los temas principales de la orquesta en sus siguientes presentaciones pues vienen visitando cada rincón del país demostrando su talento y su carisma.

Este estreno musical estará dedicado a todas las personas que han sufrido por amor.

Tomando y llorando por ti

No encuentro razón

Por la cual te alejaras de mi

Si me quitara la vida

No existiera perdón para mi

Y la única culpable serás tu

Hay no te da pena saber

Que se acaba mi vida

Es que no tienes corazón

Pues fingías amarme

Si me quitara la vida

No existiera perdón para mi

Y la única culpable serás tu

Te quedaras culpable

Culpable

La única culpable serás tu

te quedaras culpable

Culpable

Y la única culpable serás tu