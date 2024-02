Deyvis Orosco comparte un adelanto de su nueva canción propia: "Ya falta poquito"

El cantante Deyvis Orosco es uno de los artistas más queridos del país y fue bautizado como el 'Bomboncito de la Cumbia'. Por medio de sus redes sociales, el solista compartió un pequeño adelanto de su nueva canción, que sin duda le encantará a sus seguidores.

¡Da un adelanto de su nuevo tema!

Deyvis Orosco se ha convertido en un éxito total continuando el legado de su padre Johnny, pero también con sus propias producciones originales. Sus canciones compuestas y producidas por el mismo han ocupado los primeros lugares, donde al público le ha encantado.

El pasado 14 de febrero, Deyvis Orosco realizó un video donde comenta a sus seguidores que por San Valentín tenía planeado sacar un tema dedicado al amor. "Decirles que no llegué a sacar la canción que tenía prevista para hoy, pero les doy un adelanto. Ya falta poquito".

Además, agregó que aparte de este nuevo tema que ya está a poco tiempo de lanzarse, se vienen muchas más producciones musicales: "Mis tiempos no hubieron para la canción, pero atentos que este año se vienen muchas cositas nuevas".

En el video, se puede apreciar una parte de la melodía y la letra que va así: "Sentarme en la orilla del mar pensado en ti, fue como nació esta canción que te escribí. Esas cumbias de amor, amor del bueno. Donde te hice saber lo que más anhelo, bebé".

Más de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete de "No Te Creas Tan Importante" también ha incursionado en la actuación en series de televisión.

El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para Deyvis, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.

La nueva miniserie del Bomboncito

Hace casi dos meses, se anunció una nueva serie que contará la vida del cantante Deyvis Orosco. En las pantallas del evento apareció el recordado líder del Grupo Néctar, Johnny Orosco. Gracias al avance de la tecnología, el querido cantante anunció este nuevo proyecto que se lanzará en 2024.

«Hola hijo, hola Michell. Hace algunos años fuiste tú la que contaste mi historia, hoy llegó el momento que contemos juntos la historia de mi hijo», dijo Johnny a todo el público. Luego, pasó un pequeño avance de la miniserie de su hijo Deyvis Orosco y el nombre que llevará 'Tu Nombre y el Mío, Con Cariño'.