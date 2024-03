"Estaba llorando": Ana Lucía Urbina revela el sensible momento que pasó al grabar "En Qué Brazos Estará"

El grupo de Corazón Serrano ha creado grandes éxitos musicales que se han convertido en los favoritos del público. Entre esos éxitos está el tema "En Qué Brazos Estará" interpretado por Ana Lucía Urbina, quien reveló el sensible y difícil momento que pasaba mientras grababa esta canción.

¡Un difícil momento!

La cantante Ana Lucía Urbina se encontraba en una transmisión en vivo por TikTok con Faranduleando. Cuando empieza a contar sobre un primo que confiaba en ella y en su talento como cantante. Además, recuerda que antes que ingresara a Corazón Serrano y no tenía dinero, él la invitaba.

"Yo sé que tú, vas a lograr muchas cosas, vs hacer lo que siempre soñaste. Yo le dije, ay si primito no te preocupes, yo te voy a invitar una hamburguesa, una parrilla para ti solito. Cuando yo entré a Corazón Serrano, ya ganaba mi sueldo, mi platita y mi primer sueldo, lo llevé a él a comer una parrilla", cuenta.

Luego, Ana Lucía recuerda que su primo prometió ir a verla en uno de sus conciertos con la agrupación de cumbia, pero nunca pudo llegar. La cantante cuenta que su primo siendo pasajero en una moto, sufrió un accidente y quedó en estado vegetal, tiempo después falleció.

¡Quiso dedicárselo!

"Justamente cuando falleció, a los días Edwin me dijo que tenía que grabar esa canción. Todo concordaba y yo me acuerdo que estaba grabando esa canción... no podía grabarla porque estaba llorando, pero tuve que grabar", recuerda Ana Lucía Urbina.

En la transmisión en vivo explica que la letra concordaba con lo que ella estaba pasando en ese momento, con la pérdida de su primo: "Por eso la canción dice: 'Si prometiste un día volver, yo no sé porque aún no vuelves tú. Si desde el día en que eso pasó, ya pasaron años y aún no estás aquí'. Nadie sabe a dónde se va cuando uno muere, por eso yo pregunto '¿En qué brazos estarás? ¿Dónde andarás?'".

Ana Lucía Urbina comenta que pidió permiso a Edwin Guerrero para poder dedicárselo a su primo, pero no pudo. La canción "En Qué Brazos Estará" podría ser interpretada hacía una pareja y uno un familiar, por eso no podía dedicarlo.

Luego, Ana Lucía Urbina se pone muy sensible contando la sensible historia de la canción y pide disculpas a todo el público: "Perdón por estar así, siempre que me acuerdo de él, me llega al bobo".

Antes de cantar en vivo el tema "En Qué Brazos Estará", se lo dedicó a su primo: "Quiero dedicarle a mi primo que está en el cielo, a mi hermano que siempre confió en mí, espero nunca decepcionarlo y que esté orgulloso de mí siempre".