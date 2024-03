¡Estaba muy enamorado! Víctor Yaipén Orquesta Candela cuenta una gran locura de amor que realizó

Orquesta Candela es una de las más importantes de la cumbia peruana, donde crearon grandes éxitos musical. Víctor Yaipén fue el gran fundador del grupo y respondió varias preguntas donde confesó la locura de amor que realizó cuando era joven.

Víctor Yaipén lo cuenta de todo

Víctor Yaipén fundó Orquesta Candela hace más de 30 años y cosecharon grandes éxitos musicales que hicieron bailar a todo el público. Ahora, el músico ha dado más protagonismo a sus hijos en dirigir la orquesta, debido a que tuvo que afrontar muchas cosas por temas de salud.

Ahora, se encuentra mucho mejor y se animó a responder algunas preguntas como parte de la secuencia 'Preguntas con Candela' de Orquesta Candela. "¡Preguntas de Candela con Víctor Yaipén, el fundador y figura emblemática de la orquesta! Descubre los secretos detrás de la música y la personalidad vibrante de nuestro queridísimo líder", escribió el grupo en sus redes sociales.

El fundador fue contando algunas cosas que hacía de pequeño: "Vendía limones, me iba a Lambayeque y con mis propinas me compraba mi cancionero, donde aprendí a tocar guitarra y a cantar". Además, agregó que espera con muchas ansias: "Mis prótesis, para poder caminar y ojo que voy a ser más alto que ustedes".

Luego, contó una locura de amor que realizó cuando era muy joven, antes que formará grandes agrupaciones de la cumbia peruana: "Me iba a ir a Europa, me quedé por amor a Otilia. Me iba a Europa a estudiar Medicina", contó.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo. Además, los hermanos siguen avanzando con nueva música y manteniendo el legado de su padre.

Los chicos vienen lanzando grandes éxitos musicales que a su público le encanta. Además, anunciaron a todos sus seguidores que estarán lanzando muy pronto un nuevo éxito y que vienen en grabaciones.

¡Es todo un éxito 'Si No Te Tengo'!

El grupo de cumbia se unió junto a Grupo 7 de Al Fondo Hay Sitio para estrenar un nuevo sencillo musical. 'Si No Te Tengo' es una canción compuesto por Juan Carlos Fernández y se estrenó en la misma serie de televisión. El videoclip se encuentra disponible en el canal de YouTube de Orquesta Candela.

Este nuevo éxito le ha encantado al público peruano, quienes han dejado muy buenos comentarios en redes sociales. Además, el videoclip de 'Si No Te Tengo' ya superó los 768 mil reproducciones en su canal de YouTube.