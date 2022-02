Dalia Durán dice que no le guarda rencor a cumbiambero quien estaría por salir del penal

Compartir Facebook

Son pocos los días que faltarían para que el cantante Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido en el medio artístico como John Kelvin vea nuevamente la luz, al cumplir 7 meses de prisión preventiva en su contra tras ser acusado por los presuntos delitos de violación sexual y agresión física y psicológica en agravio de su aún esposa Dalia Durán.

Por su parte, la cubana aseguró que cuando el cantante salga del penal de Lurigancho, ella optará por tomar distancia de él, pues aún le falta sanar heridas en el corazón. “No tengo comunicación con él. Con respecto a retomar algún tipo de relación cómo esposos eso no sucederá. De mi parte estoy curándome y me falta mucho sanar todavía. Yo no sé qué me depara el futuro pero él siempre verá a sus hijos a través de su familia. Lo más sano para ambos es estar alejados”, refirió.

De otro lado, Dalia reveló que pese a los dimes y diretes que suscitaron en el pasado con la familia del cantante, hoy en día lleva una buena relación con la madre de Kelvin. “Con su mamá y hermano llevo una relación cordial por los bebés, y es entendible el dolor que como familia ellos sienten”, comentó.

Además, aseguró que no le guarda rencor a John tras haberla agredido cruelmente. “No soy quien para perdonar, pero soy de las personas que no guarda odio o rencor”, agregó. Finalmente, la rubia contó que sigue trabajando para sacar adelante a sus hijos. “No la tengo nada fácil, los gastos son fuertes y hay momentos en los que uno ya no sabe qué más hacer porque a eso súmale que para trabajar tengo que pagar una persona que me los cuide de confianza, ya que en este país estoy sola (…) como madre no puedo derrumbarme así que a secar las lágrimas y seguir fuerte”, acotó. (V. Rondón)