Dalia Durán envía mensaje mujeres maltratadas: “No se queden calladas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cubana decidió aprovechar su aparición en ‘América Hoy’ para enviarles un mensaje a todas las mujeres que son víctimas de maltrato.

Dalia Durán sigue viviendo difíciles momentos luego de vivir un episodio de agresión en su propio hogar. La cubana acaba de mudarse a otro distrito, a un departamento que la familia de John Kelvin consiguió para ella.

Ella se conectó desde allí con el programa ‘América Hoy’ para hablar una vez más sobre la difícil situación por la que atraviesa. Dalia mostró su hogar y las conductoras del programa notaron que afortunadamente está viviendo en buenas condiciones, que no son precarias.

En los últimos minutos de su enlace con el programa, ella decidió enviarles un mensaje a todas las mujeres que son víctimas de maltrato. “Saben cómo soy, en mi corazón no existe maldad alguna, no estamos libres de sufrir una recaída, que he pasado por un tema tan delicado como el que he venido arrastrando, muchas personas quizá no entiendan”, señaló.

“Lamentablemente en el país hay personas que ni siquiera son conocidas y necesitan ayuda, tienen que saber que no están solas, no se queden calladas, es lo peor que pueden hacer”, agregó.

Mire también: Magaly sobre Onlyfans de Kiara Laos: “Le es más rentable que ser mesera”

La cubana se confesó en el programa de Magaly y pide trabajo para poder mantener a sus hijos, así tenga que vender emoliente en las calles.

Dalia Durán sigue viviendo momentos difíciles luego de que tuvo que irse de su departamento por no tener dinero para pagar la renta. Ella se mudó al distrito de Comas, pero no tiene trabajo por lo que no sabe cómo puede mantener a todos sus hijos.

La cubana pidió ayuda para que alguien le de trabajo y se mostró dispuesta a trabajar de lo que encuentre, así tenga que vender emoliente en las calles. “Yo no me voy a avergonzar si tengo que vender emoliente con mis cuatro hijos, no seré ni la única, ni a última, ni nada. No tengo por qué avergonzarme de eso y si veo que no hay otra solución y lo tengo que hacer, lo haré, y es un trabajo digno”, señaló.

Además, Dalia aclaró que no lleva una vida de lujos ni mucho menos y si bien las críticas le dicen que trabaje para mantener a sus pequeños, ella asegura que lo ha hecho todo este tiempo. “Mucha gente me puede decir ‘Dalia, trabaja’, ¿quién ha dicho que yo no quiero trabajar? yo trabajo, he estado manteniendo a mis hijos sola todo este tiempo”, dijo.

Además: Mamá de Flavia promociona Onlyfans de su hija Kiara Laos: “¡Suscríbanse!”