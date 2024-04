¡A estadio lleno! Alianza Lima contra Sport Boys en un duelo de temer: ¿Cómo les fue en los últimos partidos?

¡Un gol va a haber! La Liga 1 no se detiene y cada vez más se afianzan los principales candidatos a luchar el Torneo Apertura y el título a final de año. Uno de ellos es Alianza Lima, equipo que sorpresivamente se recuperó luego de tres derrotas consecutivas y acaba de encadenar un trío de victorias que lo colocan en el tercer lugar, solo por detrás de Universitario y Cristal. Por su lado, Sport Boys no gana hace cuatro partidos y se complica con la zona baja, por lo cual, el encuentro entre ambos del jueves en el Estadio Nacional pinta para ser un verdadero partidazo. ¿Cómo les fue en sus últimos enfrentamientos? Entérate más en la siguiente nota.

Realidades distintas en el Nacional

La doceava jornada de la Liga 1 empezará con el emocionante encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys. Ambos equipos viven realidades totalmente opuestas, ya que, mientras los íntimos encadenan tres victorias consecutivas en el fútbol peruano, los rosados no ven la victoria desde el 10 de marzo pasado.

Luego de una mala racha, la cual puso en duda la continuidad de Alejandro Restrepo al mando de Alianza Lima, los íntimos se recuperaron (por lo menos en el plano local) y han hilado tres victorias consecutivas (Los Chankas, Carlos Mannucci y Atlético Grau).

Esta serie de triunfos permitió que los blanquiazules puedan ubicarse en estos momentos en el podio de la Liga 1. Actualmente están en la tercera ubicación con 21 puntos, muy por debajo de Universitario que tiene 27 y Sporting Cristal que encabeza la tabla con 28 unidades.

Por su lado, Sport Boys parece no encontrar el rumbo en la Liga 1. Su última victoria fue hace más de un mes contra César Vallejo de Paolo Guerrero y desde ahí solo acumula empates y derrotas. Para agravar su situación, el cuadro chalaco no ha conseguido ganar como visitante en este torneo. Es más, no lo hace desde el 27 de agosto del año pasado cuando goleó a Municipal (0-3).

Sport Boys visita a Alianza Lima en el Estadio Nacional buscando cortar la mala racha que viene atravesando. Un rival que viene en alza pero en un escenario en el que no caemos hace un largo tiempo frente a Alianza. Levantemos cabeza, sumar es vital.

Historial entre Alianza Lima y Sport Boys

Sin duda, este partido nos regalará más de una emoción en el Estadio Nacional y así lo demuestran los últimos enfrentamientos entre ambos. En los últimos cinco partidos, solo en una ocasión se pudieron anotar más de tres goles, mientras que en los demás, los cotejos han sido parejos y se registran dos empates sin goles y una victoria por cada lado.

Alargando la lista a los últimos diez enfrentamientos, los capitaneados por Hernán Barcos ha conseguido cinco triunfos contra dos de Sport Boys. La necesidad de puntos de ambos es innegable, por lo que ambos entrenadores pondrán lo mejor de su repertorio en el terreno de juego.

¿Quién ganará el duelo? ¿Alianza Lima o Sport Boys? ¿La Victoria o el Callao? ¿El único tetracampeón o el primer campeón del fútbol peruano? La cancha está servida y las apuestas también. ¡A disfrutar de un buen espectáculo!