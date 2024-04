"Siempre ha sido muy DURO": Mascherano recuerda TENSOS enfrentamientos con Paolo Guerrero

¡Recordar es volver a vivir! Corrían las Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018 y Perú llegaba a las últimas fechas con las chances intactas de clasificar directamente. Por su parte, Argentina urgía de puntos porque parecía que se quedaba fuera y ambas selecciones tuvieron un tenso enfrentamiento en la Bombonera. El encuentro quedó empatado sin goles, pero muchos recuerdan el intenso momento que hubo entre Javier Mascherano y Paolo Guerrero. Hoy, el argentino revivió sus duelos apartes con el delantero peruano y lo recordó como un DURO rival, además de reconocerlo como un emblema de la blanquirroja.

Javier Mascherano recuerda a Paolo Guerrero

Carles Puyol y Javier Mascherano se encuentran en nuestro país en una gira por Sudamérica en el marco de la muestra del trofeo de la UEFA Champions League. El multicampeón con Barcelona fue abordado por la prensa deportiva y recordó sus fuertes enfrentamientos con Paolo Guerrero.

"Sí, es verdad, tuvimos un encontronazo. Fue en las Eliminatorias para Rusia, nosotros estábamos muy necesitados de ganar ese partido. Hubo un encontrón con Paolo Guerrero en el primer tiempo, típico encontronazo del partido donde cada uno tiene lo suyo" , señaló Mascherano en un primer momento sobre el actual delantero de la César Vallejo.

Además, consciente de la fortaleza y lo que representa Paolo Guerrero en la selección peruana, lo calificó como un rival muy DURO, quizás, uno de los más fuertes a los que haya enfrentado en su carrera en la selección argentina.

"Me he enfrentado a Paolo muchas veces en divisiones menores y obviamente siempre ha sido un rival muy DURO. Duro para marcar, neutralizar, pero siempre respetando su trayectoria y todo lo que significa para Perú, no solamente para la selección, sino para el país en general", añadió el exvolante del Barcelona de España.

En proceso de recambio

Asimismo, no fue ajeno a la actualidad de la selección peruana. Javier Mascherano recordó a Ricardo Gareca y calificó su paso por la selección peruana como exitoso, pero añadió que hoy por hoy, Perú está reacomodándose futbolísticamente.

"Perú, hoy día, está en un recambio. Vienen de un proceso exitoso con Ricardo Gareca en el que clasificaron a un Mundial y quedaron en las puertas del siguiente. Ahora, están tratando de reacomodarse", señaló "Masche".

El experimentado exfutbolista está muy al tanto de las últimas noticias de la bicolor e incluso habló de Chemo del Solar. "Ahora, han estado con 'Chemo' (Del Solar) en el Preolímpico y creo que han elegido a una persona con mucha capacidad, un referente del fútbol peruano y es un buen camino para iniciar. Está en ese momento de volver a construir, que a todas las selecciones les toca pasar", agregó.

Sin duda, Javier Mascherano sigue recordando a la selección peruana y sobre todo, los duros enfrentamientos que tenía con Paolo Guerrero. Cuando una leyenda marca, es difícil borrar esa historia.