"Llorones ellos que ni estadio tienen": Waldir Sáenz responde al Puma y le canta sus verdades a Universitario

¡NOOO LE DIGAS! El clásico entre Alianza Lima y Universitario se dará el sábado 10 de febrero desde las 8 de la noche, pero los días previos se van calentando como debe ser. Primero los blanquiazules exigieron una sanción ejemplar para Jean Ferrari y Rodrigo Ureña por sus acciones ante Atlético Grau, lo cual fue rechazado tajantemente por el Puma Carranza. El exjugador, fiel a su estilo, se mandó con un potente mensaje en contra de los íntimos, sin embargo, el goleador histórico aliancista, Waldir Sáenz, salió al frente y dejó por los suelos al exfutbolista crema y a la institución de Ate.

Waldir Sáenz arremete contra Universitario y el Puma Carranza

Hace un par de días, el Puma Carranza se fue de avance y, como pocas veces, se le entendió claro y directo el mensaje que mandó. El exjugador arremetió contra Alianza Lima y rechazó tajantemente el pedido de los íntimos en contra de Jean Ferrari y Rodrigo Ureña.

Sin embargo, estas palabras no pasaron desapercibidas y un referente de Alianza Lima, Waldir Sáenz, salió al frente y le respondió con todo. El goleador histórico le recordó al excrema que ya no juega y le mandó fuerte mensaje.

"El 'Puma' ya no asusta a nadie, porque ya no juega. Los que juegan son otros. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos en comentar sobre los que van a jugar y de lo que van a hacer la fiesta el día sábado", señaló Waldir Sáenz.

Además, tildó de llorones a Universitario de Deportes, ya que los cremas apelaron la sanción que le impusieron a Alex Valera para que pueda jugar el clásico.

"Llorones son ellos que quieren tener de vuelta a (Alex) Valera, no confían en su '9′. No confían en (Diego) Dorregaray, que quieren que le suspendan el castigo a Valera. Nosotros no reclamamos por (Ángelo) Campos. Ellos piden por Valera, faltándole el respeto al chico que tienen ahora de '9′", expresó.

¿Y su estadio?

El apagón que ocurrió en Matute durante la final de la Liga 1 2023 quedará en la memoria de todos los hinchas de Universitario. Esto tiene más relevancia si recordamos que los cremas no campeonaban desde el 2013, por ello, lo celebraron a más no poder.

Sin embargo, fiel a su estilo, Waldir Sáenz salió a defender a Alianza Lima y señaló que Universitario es un equipo sin estadio propio (son datos, no opiniones).

"Son cosas que sucedieron el año pasado. Para ellos fue bueno, dieron la vuelta en nuestro estadio. Ellos no tienen estadio. Entonces, no entiendo, si un día damos la vuelta en el Monumental, cómo decir que dimos la vuelta en su estadio, si no es de ellos", afirmó.