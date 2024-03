"Si se equivocan es parte del trabajo": Agustín Lozano defiende a capa y espada a los árbitros de la Liga 1

¿Vive en un mundo paralelo? La Liga 1 empezó hace algunas fechas y no ha estado a salvo de las grandes polémicas. Uno de los temas en cuestión es el pobre nivel del arbitraje peruano en diversos partidos del fútbol peruano, sin embargo, por increíble que parezca, Agustín Lozano, presidente de la FPF, defendió con todo a los réferis y señaló que son reconocidos a nivel internacional.

Agustín Lozano defiende a los árbitros de la Liga 1

En estos últimos partidos, los árbitros de la Liga 1 han estado en la mira de diversos equipos. Jugadores y técnicos han expresado su malestar por los constantes fallos y, en ese sentido, uno de los más beneficiados es Universitario de Deportes.

El entrenador de UTC, Ángel Comizzo, jugadores de Alianza Lima, y más, han dejado sentir su total disconformidad con el nivel de los réferis, sin embargo, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) parece vivir en una realidad alterna y señaló que el arbitraje en el fútbol peruano es aceptable.

"No digo que el arbitraje sea bueno, pero es aceptable. Hay unos (árbitros) que recién salen y tienen pocos partidos. La experiencia se gana colocando al joven con sus cualidades en el campo. Todos tienen buenas actuaciones. Hay que equilibrar las cosas y sé que nos falta mejorar", señaló Agustín Lozano en RPP Deportes.

Además, mandó una indirecta a Alianza Lima, equipo que en su último partido ante Cienciano, elevó su queja en contra del arbitraje. Carlos Zambrano, Arregui y Sebastián Rodríguez alzaron su voz de protesta y el mandamás de la FPF mandó un fuerte mensaje.

"Nuestros árbitros son aceptables, son buenos a nivel internacional. Lo que pasa es que cuando hay un error de alguno de ellos, dependiendo de qué equipo juegue o de quién sea el equipo, extendemos la noticia, agrandamos el error. No podemos satanizar el arbitraje con un error", señaló.

Defiende al VAR

Otro punto muy criticado ha sido el VAR. Muchos consideran que el uso del videoarbitraje en el fútbol peruano no es bien aprovechado, ya que se siguen cometiendo demasiados errores, cuando por el contrario, estos deberían disminuir.

Sin embargo, Lozano hace caso omiso a estas críticas y defendió el VAR en la Liga 1. "Es un acierto. Ha dado mérito a reconocer que es una herramienta de ayuda. Hay cosas para corregir y para eso la capacitación es constante", dijo el directivo.

En otro momento señaló que los errores de los árbitros son "parte del trabajo" y manifestó que él no influye en la toma de decisiones arbitrales.