¡Una cALdera! Conmebol llena de elogios a la hinchada de Alianza Lima tras duelo ante Fluminense

¡Orgullo peruano! Alianza Lima debutó con un amargo empate ante Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores. Parece raro, pero es cierto. Fue un amargo empate por el trámite del partido, ya que si los delanteros blanquiazules hubiesen estado finos de cara al arco, otra hubiese sido la historia. Pese a la igualdad, diversos portales internacionales se rindieron ante el planteamiento táctico de Alejandro Restrepo y a los elogios se sumó la Conmebol. El organismo destacó que Matute, como de costumbre, volvió a ser una caldera y lo destacaron por sobre otros estadios en sus redes sociales.

Conmebol se rinde ante la hinchada de Alianza Lima

Alianza Lima empató 1-1 ante el vigente campeón de la Copa Libertadores, Fluminense. El equipo brasileño tuvo la mayor parte del partido la posesión del balón, sin embargo, no tuvieron la profundidad necesaria para penetrar el buen planteamiento táctico implantado por Alejandro Restrepo.

Los aliancistas apelaron a la contra y a tener un juego defensivo muy estricto, fórmula que le funcionó casi a la perfección, salvo una falla en el gol del "Flu". Gran parte de este buen resultado ante los monarcas continentales se debió al contundente apoyo que brindó la hinchada blanquiazul a sus jugadores.

Como de costumbre, Matute fue una caldera y los hinchas aliancistas se robaron todos los elogios. La Conmebol, máximo organismo del balompié sudamericano, no pudo resistirse ante los fanáticos íntimos y los destacó en sus redes sociales por sobre otros estadios.

"¡A subir el volumen para escuchar cómo se grita un gol en Matute! Gol de Alianza Lima contra el campeón" , se lee en la descripción de la Conmebol, la cual fue acompañada de un video con el golazo de Kevin Serna.

🔊 ¡A subir el volumen para escuchar cómo se grita un gol en Matute! Gol de @ClubALoficial contra el campeón.#ClimaDeLibertadores 🏆 #GloriaEterna pic.twitter.com/hZcxJSlUtS — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 4, 2024

Hinchas disconformes con resultado

Pese a que siempre es bueno un empate ante un equipo brasileño, la sensación de poder haber ganado el encuentro quedará en la memoria de los hinchas íntimos. Muchos se marcharon conformes con el 1-1, sin embargo, un gran sector de los fanáticos "masticaban su bronca", ya que consideran que, si Waterman estaba en una buena noche, otra hubiese sido la historia.

"Estabas solo, no seas malo", "no ganamos un punto, perdimos dos", "otra vez le hicimos la pelea a un campeón de la Libertadores", "pudimos ganarlo Waterman ctm**", "abusivo, vives del gol, no te puedes fallar esa" , se lee en redes sociales.

Cabe destacar que Alianza Lima tendrá otra prueba de fuego la siguiente semana. El próximo miércoles desde las 5 de la tarde, los blanquiazules se enfrentarán a Cerro Porteño en Paraguay y buscarán ganar o por lo menos no perder, para seguir con vida en la Copa. ¿Lo lograrán?