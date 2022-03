Diosdado Gaitán Castro sufre aparatosa caída en escenario de Juliaca

Compartir Facebook

El cantante Diosdado Gaitán Castro preocupó a más de uno luego de sufrir una aparatosa caída el último domingo, mientras daba un concierto en Juliaca. Y es que el cantante de 52 años cayó al vacío tras desplomarse el escenario en el que se encontraba.

Eran aproximadamente las 8 de la noche, cuando Diosdado venía interpretando su conocido tema ‘Mi cholita’, por la celebración de las fiestas de Cacharpari, cuando de pronto uno de los tablones que pisaba se levantó y Diosdado cayó al vacío.

Trascendió que, tras la caída el intérprete se levantó y regresó al escenario indicando que estaba bien. Luego se fue a su hotel y no pasó por ninguna revisión médica. Sin embargo, el día de ayer amaneció adolorido. “La verdad que me sorprendió, sentí de la nada como que me tragaba la tierra. No lo podía creer, yo ya estaba cayendo.

En el momento no sentí nada, ningún dolor, pero ahora tengo dolores en el tobillo, en la muñeca y un poco la cadera. Estoy tratando de recuperarme”, indicó el cantante. “En la adrenalina dije que no sentí nada. ‘Tranquilos, no hay problema’, dije. Yo siempre soy así, guerrero, sin poses, me sentía bien en ese momento y se los dije. Subí de nuevo al escenario y terminé de hacer mi presentación, pero hoy ya me sentí golpeado. Mi vuelo sale hoy (ayer), estaré llegando a las 5 p.m, de todas maneras me haré unas plaquitas porque el tobillo me está doliendo”, agregó.

Al ser consultado si ha decidido tomar alguna medida contra los organizadores, por la negligencia ocurrida, el folclorista señaló: “Sí es una negligencia, pero no he pensado en nada de eso. Te aseguro que no, pero sí debe haber un precedente porque deben hacer las cosas bien.

Era un escenario muy débil y todavía subieron muchas personas, no había seguridad. Había una niñita que bailaba bonito (en el escenario), que en un principio no vi mal que estuviera ahí, pero era de noche, pensándolo bien, qué hace una menor ahí”, precisó.

Finalmente, a través de sus redes sociales, Diosdado compartió un video del preciso momento en el que cae del escenario, donde reflexionó y pudo notar la magnitud del accidente. “Que desgracia. Un poco más y ya no canto más”, acotó.