Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿El retorno de “La Patrona”? Alejandra Baigorria es una de las “chicas reality” históricas. Empezó su carrera televisiva hace muchos años siendo modelo en “Lima Limón” o participando en concursos en el recordado “Habacilar”. Ella alcanzó la fama tras participar en el reality “Combate” y hoy por hoy, se dedica al 100% a sus tiendas en Gamarra y a trabajar en sus redes sociales.

También puedes leer: Gianella Neyra es nueva conductora de “Mujeres de la PM”

La “Gringa de Gamarra” desde hace varios meses ya no pertenece a Esto es Guerra y varios de sus “Alelovers” y fanáticos de “Combate” piden su regreso. Por ello, sus fans empezaron a especular con su posible retorno al reality de competencia, luego de verla entrenar duro y parejo. Esto lo dejó notar Alejandra Baigorria en sus redes sociales.

“Que regrese “La Patrona”, “En el equipo (combatientes) falta Ale y el equipo está completo”, entre otros comentarios se pueden leer en redes sociales. Alejandra Baigorria no se ha pronunciado al respecto, por lo que sus seguidores aguardan la esperanza de verla nuevamente en EEG.

Mira aquí:

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre “Esto es Guerra”?

La “Patrona” Alejandra Baigorria se pronunció luego de que Said Palao cayera en sentencia en Esto es Guerra. La “combatiente” de corazón no logró entender como su enamorado fue sentenciado y otros competidores que, para ella, no dan la talla en competencia, estén libres de una posible eliminación.

De igual manera, semanas atrás, Alejandra Baigorria se sometió a una delicada operación, la cual no le permitió llegar a la final de EEG la temporada pasada.

“Haciendo mis exámenes. Ya en estos días me toca operarme una vez más. Así es cuando uno deja todo en la cancha, cuando uno da más y eso se valora o más bien debía valorarse”, escribió Baigorria.