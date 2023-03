«Él no me iba a dar lo que necesita», Alejandra habla sobre su pasado con Mario Hart

Compartir Facebook

Alejandra Baigorria habló sobre la relación que mantuvo con el piloto de autos Mario Hart confesó una que otra cosa qué pasó durante su relación.

La rubia empresaria fue invitada en el podcast de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida fue ahí donde reveló detalles de su vida sentimental.

Fue entonces cuando la modelo confesó que uno de sus errores fue haberse ido a convivir con él popular ‘Chato Hart’ pues no le brindó la seguridad que ella necesitaba.

«Mario me pidió para convivir, entonces conviviamos en una casa grande, con perros, y una piensa ¿y ahora que hice? La verdad que la gente piensa que Mario fue el que terminó conmigo, pero primicia, yo me di cuenta que Mario no estaba en un momento que me iba a dar lo que yo quería y lo que yo necesitaba, y está bien, no está mal ahora qe lo pienso. En ese momento ‘Sí, Mario, que lo odio’, pero no, en ese momento con Mario estábamos en momentos diferentes, la mujer quiere una cosa, el hombre no, entonces ahí es cuando se rompe una relación, no tiene nada de malo, cada uno por su lado», dijo.

Eso sí que la popular ‘rubia de Gamarra’ confesó que fue ella quien finalizó la relación pues sentía que Mario no había madurado lo suficiente como para formalizar la relación que tenían.

«Fue que yo lo senté en la casa y le dije: ‘¿Vas a querer algo serio conmigo? ¿Qué sigue? Porque yo me mudé porque tú quisiste, pero obviamente no me voy a convivir ¿y qué?’. Ese fue mi error, irme a convivir con él sin haber antes preguntado o comprometido. No sé si hay un orden para eso, pero bueno. Le pregunté: ‘Dime la verdad’ y él (me dijo): ‘No sé’. Sí me quería bastante, porque sí, creo que fue una de las primeras veces que se enamoró. No me quería soltar porque sí estaba feliz, pero tenía el otro lado de las salidas, las mujeres, que tenía plata, era conocido. Eso a todos los hombres le pasa y no sabía qué podía pesar más», agregó.

Por otro lado Alejandra felicitó a Mario por la faceta que viene desempeñando como padre y recalcó que él se casó con Korina en el momento que él consideró adecuado por lo que recalcó que cada persona tiene su momento para tomar sus propias decisiones.