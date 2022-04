Ernesto Pimentel anuncia su regreso a la televisión: “Extrañaba mis polleras y mis tacos”

Compartir Facebook

El intérprete de la ‘Chola Chabuca’ regresará al ‘Reventonazo de la Chola’ luego de casi 2 meses en los que estuvo en recuperación tras operarse de la cadera.

Ernesto Pimentel estuvo alejado de las pantallas por varios meses por haberse sometido a una operación de cadera. El intérprete de la ‘Chola Chabuca’ estuvo involucrado solo desde el detrás de cámaras en la realización del ‘Reventonazo de la Chola’.

Pero ahora anunció en redes sociales que regresará por todo lo alto a la pantalla chica luego de casi 2 meses de ausencia. “A lo largo de mi vida me tocó enfrentar muchos retos, pero este era un desafío que se veía monumental. Años de normalizar el dolor y acomodarme para seguir. Mi objetivo no es solo caminar, correr o bailar, mi objetivo es volar, y me estoy entrenando”, dijo en un principio.

Luego Ernesto explicó que ahora está listo para ir por más, y conseguir proyectos de teatro, cine, danza, etc. #Parece más, pero son 2 meses fuera del programa, solo dirigiendo, produciendo, pero no estaban mis amadas polleras, ni mis tacos. Quiero más teatro, más circo, más cine, más danza”, señaló.

“Caminar ayer la loma Amarilla de la mano de Gael me hace sentir que vale la pena esforzarse y celebrar el milagro permanente de vivir. Gracias a todos y mis compañeros artistas y mi querido público, prometo ser mejor e ir por más”, agregó el intérprete de la ‘Chola Chabuca’.

La figura de ‘América Televisión’, Ernesto Pimentel mostró cómo es que ya puede caminar luego de la operación a la cadera que se sometió.

En ese sentido, Pimentel aseguró que su recuperación va muy bien y que espera caminar mejor cada día, luego poder correr y bailar. “Es una bendición que esté mejorando cada día. Le doy gracias a Dios, a mis amistades y público que está conmigo siempre brindándome aliento. Ya pronto podré correr y bailar”, refirió.

En el clip se observa como realiza bicicleta y con ello, la movilidad de sus piernas. “Pasito a pasito voy muy bien”, escribió.

