¿A qué le tiene miedo? Ethel Pozo se niega EN VIVO a revelar su peso: "No me voy a pesar un lunes"

¡No quiso saber nada! Ethel Pozo es una de las conductoras de "América Hoy". Desde su aparición en la televisión, muchos la han criticado y han señalado que los programas que conduce son gracias a que es hija de Gisela Valcárcel. Entre otros malos comentarios, diversos usuarios se burlaban de su peso, algo que ella misma descartó que sea un problema en su vida. Sin embargo, en la reciente edición del programa de América Televisión, la nuera de Michelle Alexander sorprendió al negarse EN VIVO a pasar por la balanza y se excusó indicando que nunca se pesaría un lunes. ¿Qué pasó?

Ethel Pozo se niega a revelar su peso

"América Hoy" presentó una nueva secuencia donde sus conductores tenían que pasar por el reto de la balanza. Janet Barboza, Edson Dávila "Giselo" y Brunella Horna, cumplieron con lo mandado y sin problemas revelaron su peso, índice de grasa y musculatura EN VIVO.

Sin embargo, cuando todos esperaban que Ethel Pozo haga lo mismo, la hija de Gisela Valcárcel tuvo una actitud que sorprendió a más de uno. Muy firme en su decisión, la también actriz se negó rotundamente a pasar por la balanza y lo hizo muy a su estilo.

Fue Brunella Horna la encargada de "quemar" en vivo a su compañera de conducción, ya que reveló que Ethel Pozo rechazó en todo momento subirse a la balanza para poder conocer su peso. "Cuando tocó pesar a Ethel Pozo no quiso", empezó diciendo y la hija de Gisela le dio la razón.

"Me trajeron la balanza cuando estaba llegando a maquillarme. Estoy muy agradecida con la época por la que estoy pasando. He disfrutado con mi familia, he comido, he tomado. ¿Cómo me van a decir que me pese? No, ¿por qué me voy a pesar hoy? Que se pese Brunella Horna, Janet , Edson", señaló.

Pese a la insistencia de la nutricionista invitada y de Brunella Horna, Ethel Pozo no dio su brazo a torcer y reiteró que no se iba a pesar, dejando sorprendidos a todos en el set. "No, no me voy a pesar. No quiero saber nada (de la balanza)", sentenció. ¿A qué le tiene miedo?

¿Sueña con ser madre nuevamente?

Hace unas semanas, Ethel Pozo concedió una reveladora entrevista donde dio algunos detalles de su relación con Julián Alexander. La conductora de espectáculos señaló que ser padre de adolescentes es complicado y reconoció que en algunos momentos siente que la relación se desgasta. Sin embargo, ambos tienen la fortaleza suficiente para salir adelante.

"Nosotros somos papás de adolescentes y cualquiera que tenga un adolescente en casa sabe que es bravo, hay que estar con 5 o 10 ojos encima y eso deteriora a la pareja, pero tenemos esos pequeños momentos que compartimos y hacen que sea como inyección de vitaminas", acotó la figura de América TV.

Además, en una sincera confesión, conmovió a sus seguidores al revelar que no piensa volver a ser madre. Esto se da luego de que ambos lo intentaran varias veces, lamentablemente para la pareja, no se dio.

"Lo intentamos con mi esposo, pero luego lo analizamos bastante, además que no se pudo naturalmente y dijimos 'estamos en una etapa bien bonita, mis hijas están grandes, el menor de los tres que es Cristóbal, su hijo, ya cumplió 10 años, así que todos entran a la adolescencia'. Mi hija entra a quinto de secundaria, estoy preparándola porque quiere estudiar fuera. Estamos en otra etapa, distinta a la de los bebés, a la de los pañales", señaló Ethel Pozo.