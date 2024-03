Aída Martínez denuncia a plataforma de juegos en línea: "Me están amenazando"

La modelo Aida Martínez usó sus redes sociales para hacer pública una denuncia en contra a una plataforma de juegos en línea la cual habría amenazado la influencer de cerrarle la cuenta de Instagram debido a que la modelo decidió ya no trabajar con ellos.

La influencer usó sus historias de Instagram para advertir a sus seguidores y atribuirle toda la responsabilidad de lo que pase con sus redes sociales la plataforma de juegos en línea llamada 'Bbrbet'.

Asustada

Aída Martínez contó a través de su cuenta de Instagram que la plataforma de juegos en línea "Bbrbet" la viene amenazando con bajarse su cuenta de Instagram luego de decidir ya no trabajar con ellos por lo que la modelo se encuentra bastante preocupada ya que sus redes también son un medio de trabajo.

"Todos los influencers tienen que saberlo, Bbrbet me está amenazando con bajarme a mi cuenta porque ya no quiero trabajar con ellos. Si de pronto ya no quieres trabajar con ellos, ellos te amenazan", dijo Aída bastante preocupada por lo sucedido.

Asimismo, Martínez reveló que no recibía las comisiones que le prometieron y eso no es todo ya que afirmó que recibió muchas quejas por el uso de esta aplicación.

"Sí algo pasara con esta cuenta, fue culpa de Bbrbet", advirtió Aída en sus redes sociales exponiendo a las personas que trabajaban con ella.

Hasta el momento la plataforma de juegos en línea no ha tomado cartas en el asunto y las redes de ida siguen intactas pese a ello ha tomado precauciones y se ha creado una cuenta de respaldo en caso se bajen sus redes personales.

Aída Martínez recibe premio del campeonato nacional de moto velocidad: "Lo logré"

Aída Martínez se encuentra feliz y emocionada tras haber recibido un reconocimiento en la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo y es que la modelo viene dedicando su vida a este deporte de adrenalina que la terminó enamorando.

Como se recuerda la influencer ha destacado por su dominio con las motos de carrera y es que a pesar de haber tenido algunos inconvenientes de salud Aída no dejó que esto apague sus ganas de seguir haciendo lo que más le gusta y apasiona.

Es por ello que la modelo registró a través de sus redes sociales el premio que recibió en la categoría 250 CC. En el campeonato nacional de moto velocidad 2023.

"Lo logré", escribió Martínez bastante emocionada de poder celebrar este logro junto a su hija y a sus amigos más cercanos.

Seguidamente Aída publicó su celebración en una cena con su equipo quienes han sido su mano derecha para seguir estando presente en redes sociales a pesar de haber atravesado diversos problemas de salud una separación y recientemente una operación estética.

Cabe resaltar que la modelo ya se encuentra recuperada parcialmente de una intervención a la que se sometió hace algunas semanas para reducir sus senos debido a los años de lactancia con su pequeña hija.