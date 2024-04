Aída Martínez y su mensaje sobre la maternidad: "Me hubiera gustado ser padre"

Aída Martínez ha usado sus redes sociales para compartir una publicación de reflexión a raíz de su soltería y de su nuevo rol común madre sin el apoyo diario de su expareja.

La influencer aseveró que el rol de ser padre es mucho más fácil que el de una madre por diversas razones que con el tiempo ha logrado aceptar y sacar pecho por su hija quien es su mayor motivación.

Se sincera

Aída Martínez escribió un certero mensaje sobre la maternidad en sus redes en donde recalcó que hubiera preferido ser padre en lugar de madre.

La modelo reveló que la responsabilidades de una madre implican mucho más esfuerzo que la de un padre por lo que se debe tener en cuenta el arduo trabajo que tiene una madre para con sus hijos.

"Me hubiese encantado ser padre y no madre. Separarme y estar tranquilo de que mi hijo está bien porque está con su mamá. Tener el tiempo de ir al gimnasio, salir con amigos, fijarme si quiero cocinar o no, o tal vez dormir hasta tarde sin que me despierte", escribió inicialmente Aída.

Además, recalcó que un padre no tiene que velar por con quién deja a su hija o hijo cuando quiere salir por lo que es mucho más fácil ser padre de familia sin tener que estar al tanto de todas esas responsabilidades que asume la madre.

"No tener que molestar a nadie para que me lo mire un rato porque tengo que trabajar o salir a hacer un trámite. Es mucho más fácil ser papá. Pero me tocó ser mamá y no me arrepiento. Así que a la hora de criticar, juzgar o sacar mano cierran la boca, porque la que lo tiene 24/7 soy yo, gracias", remarcó la modelo.

No se sabe si esta publicación la realizó porque tiene alguna diferencia con el padre de su hija pese a ello Aída ha demostrado ser una madre punche para su única hija.

Cabe resaltar que hace algunos días se ha sometido a una reducción de senos y aún así se mantiene activa para poder cuidar a su engreída y poder continuar con sus actividades personales.

Aída Martínez denuncia a plataforma de juegos en línea: "Me están amenazando"

Aída Martínez contó a través de su cuenta de Instagram que la plataforma de juegos en línea "Bbrbet" la viene amenazando con bajarse su cuenta de Instagram luego de decidir ya no trabajar con ellos por lo que la modelo se encuentra bastante preocupada ya que sus redes también son un medio de trabajo.

"Todos los influencers tienen que saberlo, Bbrbet me está amenazando con bajarme a mi cuenta porque ya no quiero trabajar con ellos. Si de pronto ya no quieres trabajar con ellos, ellos te amenazan", dijo Aída bastante preocupada por lo sucedido.

Asimismo, Martínez reveló que no recibía las comisiones que le prometieron y eso no es todo ya que afirmó que recibió muchas quejas por el uso de esta aplicación.

"Sí algo pasara con esta cuenta, fue culpa de Bbrbet", advirtió Aída en sus redes sociales exponiendo a las personas que trabajaban con ella.

Hasta el momento la plataforma de juegos en línea no ha tomado cartas en el asunto y las redes de ida siguen intactas pese a ello ha tomado precauciones y se ha creado una cuenta de respaldo en caso se bajen sus redes personales.