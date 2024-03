Alondra García Miró comparte un conmovedor sueño con su madre fallecida: "Jamás te hubiera dejado"

En una charla sincera con Milagros Leiva en Willax TV, Alondra García Miró abrió su corazón y compartió un sueño impactante que tuvo con su madre, quien ya no está con nosotros. Este conmovedor relato, lleno de emotividad, se transmitirá este sábado 9 por Willax TV.

Alondra García Miró revela impactante sueño con su madre fallecida

La madre de Alondra García Miró partió hace algunos años, marcando un momento difícil para la modelo. A lo largo del tiempo, Alondra ha compartido en redes sociales su cariño y recuerdos, especialmente en fechas especiales como el Día de la Madre. En esta ocasión, la modelo sorprendió al revelar un sueño que tuvo con su mamá durante la charla con Milagros Leiva.

Al parecer, el sueño ocurrió poco después del fallecimiento de su madre, hundiendo a Alondra en la tristeza. Ella misma relató: "Me fui a dormir a la casa de la hermana de mi mamá y yo llorando, porque no paraba de llorar, le dije: 'Cómo me has dejado sola, por qué me has hecho esto. Qué voy hacer sin ti ahora. Por qué, yo no voy a poder' y así me quedé dormida".

En medio de ese dolor, Alondra experimentó un encuentro único en su sueño, donde su madre se le apareció y le transmitió un mensaje lleno de amor y comprensión: "Y mi mamá se me presenta en mi sueño esa noche y me dice: 'Mi amor, tú sabes que eres la niña de mis ojos y yo jamás te hubiera dejado, no me di cuenta, me quedé dormida'".

La emotiva experiencia no solo alivió el dolor de Alondra, sino que también le brindó una sensación de apoyo y compañía. La modelo expresó: "En ese momento, a pesar del dolor, tuve una respuesta de ella, diciéndome como 'No vas estar sola, no me di cuenta, perdóname, pero siempre estaré contigo, tranquila'".

Alondra habla de cómo enfrentó la muerte de su madre

Este revelador sueño se suma a la historia de superación de Alondra García Miró, quien, en una conversación abierta con "Entre 2 Psicólogas", compartió cómo enfrentó la pérdida de su madre. Aunque fue un momento difícil, aprendió a superarse con la fortaleza que le inculcaron sus padres.

"Siempre me he visto ante la vida con esta fortaleza para poder salir adelante", confesó Alondra, mostrando una vez más su determinación para afrontar los desafíos y convertir las experiencias difíciles en oportunidades de crecimiento.

La entrevista completa promete ser un momento lleno de emociones y revelaciones íntimas que acercarán aún más a los seguidores de Alondra García Miró a la vida y emociones de la querida modelo y actriz. ¡Un encuentro especial con detalles de Alondra este sábado por Willax TV!