Alejandra Baigorria fulmina a Micheille Soifer por marca de ropa: "Te faltan 15 años de experiencia"

La empresaria y exchica reality Alejandra Baigorria y la cantante Micheille Soifer protagonizaron un enfrentamiento en vivo que dejó al público boquiabierto. ¿La razón? Micheille lanzó su propia marca de ropa que entraría en competencia con la de Baigorria. Además, Micheille tildó de "antiguos" los diseños de Baigorria. ¡Fuego en Gamarra!

Alejandra Baigorria y Micheille Soifer se enfrentan por marcas de ropa

Las reinas de la farándula y la moda, Alejandra Baigorria y Micheille Soifer, protagonizaron una pelea de titanes que tiene a todos hablando. La 'Gringa de Gamarra' vs. la 'Bon Bon Asesino' en un enfrentamiento ¿por el emporio de Gamarra?

La situación empezó cuando Micheille soltó la bomba en vivo, acusando a la marca de ropa de Baigorria de tener "diseños antiguos". Pero, como toda diva, Alejandra no se quedó atrás y le respondió con todo, desafiándola a superar sus 15 años de experiencia en la moda.

La 'Gringa de Gamarra' no se anda con rodeos y sentenció: "Para que me alcances, te faltan 15 años de experiencia en Gamarra".

En un mensaje claro, Baigorria afirmó: "Con esos diseños antiguos que tú dices, Micheille, yo voy punteando el primer puesto en ventas en una de las tiendas de retail más importante del Perú". ¡Boom! La competencia está más candente que nunca, y ahora las dos se enfrentarán en un duelo de moda para ver quién es la verdadera 'Reina de Gamarra'.

Por otro lado, Micheille previamente había dicho: "Agárrate Baigorria, ya no más rubia de Gamarra, sino pelinegra de Gamarra". Con ello, marcó así el comienzo de una competencia.

Alejandra Baigorria no se quedó callada. "Primero felicitarla porque todo emprendimiento se felicita, eso sí, ya después que quiera ser la morena de Gamarra, no hijita, la reina de Gamarra soy yo. Puedo tener competencia, sí, pero no creo que me gane", expresó.



Más allá de la moda

Pero la cosa no se queda ahí. Baigorria, además de ser la reina de las pasarelas, reveló las complicaciones en las negociaciones para su regreso a "Esto es Guerra", generando tensión en el set. ¿Qué condiciones puso sobre la mesa?

"Yo tendría que eliminar hoy día a alguien y vengo un mes gratis. No voy a decirlo porque aún sigo en negociaciones con el productor", explicó generando tensión en el set.

La rivalidad no se limita solo a la moda y la televisión, también se traslada a las redes sociales. Micheille, fiel a su estilo, respondió con un audio desafiante, asegurando que sus diseños no serán opacados y lanzando un consejo fashion a Baigorria. ¡La guerra de las reinas de Gamarra está declarada!

Mientras Baigorria se alista para su boda con Said Palao, ambas se alistan para "esta guerra de estilo" en el competitivo mundo de la moda.

Esta historia está lejos de acabar, y el público está pegado a sus pantallas, expectante ante el desenlace de esta pelea de reinas. ¿Quién se llevará la corona en esta batalla de titanes de la moda? Estaremos pendientes de cualquier detalle al respecto.