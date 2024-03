Brunella Horna relata terrible susto con su bebé en la madrugada: "Grité como loca"

Brunella Horna, la querida conductora de televisión, ha compartido un momento de angustia que vivió junto a su bebé, Alessio, durante la noche. La emocionante narración nos revela cómo la presentadora se enfrentó a una situación desesperante mientras alimentaba a su pequeño hijo.

Brunella Horna revela terrible susto con su bebé

Brunella Horna, quien se convirtió en madre por primera vez en noviembre de 2023 junto a su esposo Richard Acuña, relató cómo vivió un gran susto mientras alimentaba a su pequeño hijo.

En una entrevista reciente, Brunella confesó: "Aprendí a bañarlo y darle la lechita, todo yo solita. A mí me pasó al mes que le estaba dando leche a Alessio en la madrugada y se ahogó. Yo no sabía qué hacer y grité como loca". Las palabras de la conductora reflejan el miedo y la desesperación que experimentó en ese momento.

La experiencia fue aún más aterradora para Brunella, ya que era su primer hijo y se encontraba aprendiendo a cuidarlo. Afortunadamente, su esposo, Richard, estuvo presente para brindarle apoyo y tranquilidad. Brunella agradeció: "Por suerte Richard estaba esa noche conmigo, me ayudó, me calmó porque yo entré en nervios y no sabía qué hacer".

Este incidente resalta la importancia de estar preparados para enfrentar emergencias cuando se trata del cuidado de los bebés. Brunella compartió su historia durante una sección sobre el cuidado de los bebés en el programa "América Hoy", donde destacó la importancia de seguir consejos sobre el cuidado de los bebés para prevenir situaciones peligrosas.

Un desenlace fatal que no sucedió

La preocupación por la seguridad de los hijos es algo que comparten muchas madres, y Brunella no es una excepción. La especialista invitada expresó: "Es algo muy fuerte y un temor muy grande. Un atragantamiento es el bloqueo del pase de aire desde la vía aérea superior hasta los pulmones, teniendo un desenlace fatal".

De tal manera, la doctora indicó que es normal que los papás se asusten con este tipo de hechos, pues explicó que un atragantamiento puede dejar sin oxígeno a los pequeños y llegar hasta la muerte. A pesar del susto, Brunella sigue siendo una madre amorosa y comprometida con el bienestar de su hijo Alessio.

Desde que Brunella y Richard se convirtieron en padres primerizos en noviembre de 2023, han compartido momentos de alegría y desafíos en su camino como familia. A pesar de los obstáculos, Brunella continúa demostrando su amor y dedicación hacia su hijo, quien ha sido una fuente de felicidad en su vida.

El relato de Brunella nos recuerda que ser padre conlleva responsabilidades y desafíos, pero también momentos de amor y conexión. La conductora ha superado este susto con valentía y ahora comparte su experiencia para ayudar a otros padres a enfrentar situaciones similares con calma y determinación.