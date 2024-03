Christian Thorsen revela su deseo de ser padre: "Lucho con el cáncer para formar una familia"

¡Atención, amantes del espectáculo! Christian Thorsen nos sorprende de nuevo. El famoso actor, recordado por su papel en "Al fondo hay sitio", ha compartido sus más profundos deseos en medio de su batalla contra el cáncer. Christian quiere formar una familia y ser papá.

Christian Thorsen confiesa que quiere ser padre

El querido actor Christian Thorsen está de vuelta y más valiente que nunca. Famoso por su papel como Raúl Del Prado o su apodo 'Platanazo' en "Al fondo hay sitio", Christian ha compartido sus más grandes sueños mientras enfrenta una dura batalla contra el cáncer. Y sí, quiere tener una familia y ser papá.

En una reciente entrevista, Thorsen, quien regresa a la pantalla grande con "Sube a mi nube" (película que pretende recordar el legado que dejó 'Nubeluz'), reveló con cautela su deseo de tener una familia propia. Aunque su lucha contra el cáncer es dura, no pierde la esperanza de ser padre algún día. "Es bastante soñador de mi parte, pero no descarto nada al cien por ciento", confesó.

A pesar de no tener una pareja en este momento, el actor se muestra optimista sobre la posibilidad de ser papá en el futuro: "Es algo que sí me hubiera gustado y creo que quizás ahora sí podría darse. Me gustaría poder tener hijos. Así como estoy luchando contra mi enfermedad, el cáncer, creo que también estoy enfrentando la posibilidad de formar una familia, lo cual sé que es una responsabilidad enorme", compartió con ilusión.

Sueños de Thorsen y cómo mira su enfermedad: cáncer

Pero eso no es todo, Thorsen también tiene grandes planes académicos, quiere estudiar para ser profesor de educación física. ¡Qué tal ambición!

En cuanto a su salud, el actor compartió detalles sobre su tratamiento contra el cáncer de próstata con muérdago. Aunque la lucha es difícil, se mantiene positivo y enfocado en su recuperación. "No sé cuánto tiempo me quede, pero en todo caso estoy bien", aseguró.

Durante la entrevista, compartió una frase que nos llegó al corazón: "Tú te enfermas, tú te curas". ¡Una actitud increíblemente positiva!

La noticia de Thorsen ha conmovido a sus seguidores, quienes admiran su valentía y determinación para enfrentar los desafíos de la vida con una sonrisa. Sin duda, su deseo de formar una familia y su lucha contra el cáncer nos inspiran a todos. Le deseamos lo mejor en su camino hacia la paternidad y su recuperación.