Cinnamon Style confirma reconciliación con Chaz: "El amor propio es diferente para cada persona"

Natalia Merino, más conocida como Cinnamon Style, ha dado un paso adelante tras superar una tormenta emocional con su exesposo Sebastián Guerrero. La influencer ha confirmado en redes sociales que ambos han decidido retomar su pasado matrimonio. Este giro en su relación llega después de un difícil período marcado por una infidelidad de Guerrero el año pasado, que sacudió los cimientos de su matrimonio.

En un giro que ha captado la atención de todos sus seguidores, Natalia Merino, conocida popularmente como Cinnamon Style, ha confirmado que ha decidido darle una nueva oportunidad a su matrimonio con Sebastián Guerrero, conocido como Chaz. Esta noticia llega tras un periodo polémico en su relación, marcado por una infidelidad de Guerrero en 2023 que había resultado en su separación.

A través de una publicación emotiva en Instagram, Merino reveló su decisión, explicando que no ha sido fácil y que ha requerido mucho esfuerzo y trabajo para sanar y reparar la relación. "Tomé una decisión que no fue nada fácil, todo lo contrario. Ha implicado mucho trabajo y esfuerzo para reparar, sanar y elegir. Es un proceso en el que los dos trabajamos y seguimos trabajando. Es una decisión que tomé por mí, por mi familia y porque me hace feliz", compartió la influencer.

Comunicado de Natalia Merino en Instagram confirmando prácticamente su regreso con Sebastian Guerrero: "Tomé una decisiva que no fue nada fácil... Amor propio también es luchar por lo que te hace feliz". 👇🏼 pic.twitter.com/PvJwt5yq1j — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 25, 2024

La pareja fue vista recientemente muy unida en la boda de un amigo común, lo que había desatado rumores sobre su posible reconciliación. Ahora, con la confirmación de Merino, esos rumores se han convertido en una realidad visible. La influencer también hizo un llamado al respeto y la comprensión por parte de sus seguidores y la prensa, subrayando la importancia del amor propio y la empatía.

"Los invito a recordar lo importante que es no solo ser empático, sino ser amable. El amor propio parte de la amabilidad que tenemos con nosotros y con el resto", afirmó Merino en su mensaje, donde también destacó que el apoyo mutuo y la unión son fundamentales para superar las adversidades.

Natalia Merino sobre el amor propio

Además, la influencer Natalia Merino pidió respeto hacia su decisión de retomar su matrimonio, enfatizando que cada persona debe tomar las decisiones que le hagan feliz, independientemente de las opiniones externas.

"Amor propio es también luchar por lo que te hace feliz. Defender lo tuyo a pesar del cargamontón. Amor propio es priorizarse a uno mismo, es aprender a ser compasivo y empático con uno mismo y con los demás. El concepto de amor propio es diferente para cada persona", explicó.

Este acto de reconciliación no solo marca un nuevo capítulo en la vida de Natalia Merino sino que también envía un mensaje sobre la importancia de la segunda oportunidad y la capacidad de perdonar y trabajar juntos hacia un futuro mejor. La pareja continúa enfocada en reconstruir su relación y mantener el bienestar de su familia.