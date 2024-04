"Dejé que las cosas fluyan": Priscila Mateo publica emotivo video en redes y recibe apoyo de Julián Zucchi

¡Completamente enamorados! Priscila Mateo saltó a la fama por el inicio de su polémica relación con Julián Zucchi. La reportera de "Magaly Tv, La Firme" fue ampayada por "Amor y Fuego" en besos y abrazos con el argentino y ambos fueron la pareja del momento en "Chollywood". Tras esto, ambos no han dejado de brindarse muestras de cariño e incluso hicieron un viaje juntos hace unos días. Ahora, la comunicadora publicó un emotivo video íntimo en redes sociales y el ex "Parchis" no dudó en brindarle todo su apoyo. ¿Qué hizo?

Priscila Mateo se sincera en redes sociales

Mucho se ha hablado de Priscila Mateo en los últimos días. La reportera de "Magaly Tv, La Firme" ha sido duramente criticada por diversos usuarios en redes debido a su romance con Julián Zucchi, ya que, mucho se especuló sobre que habría sido "la manzana de la discordia" en la relación del argentino con Yiddá Eslava, algo que ambos desmintieron luego.

En toda esta avalancha de críticas, Magaly Medina, su jefa, ha incidido mucho en la "falta de amor propio" que tendría su reportera. La "Urraca" no ve con buenos ojos la relación de la mujer de prensa con Julián Zucchi y, según comenta, ya se lo ha hecho saber en más de una oportunidad.

Respondiendo a todos sus detractores, Priscila Mateo sorprendió hace algunas horas donde deja en claro que este 2024 quiere empezar de cero y para ello, debe reconstruir varias cosas al interior de ella misma.

"Este año me propuse continuar cuidándome, seguir amando mi tiempo a solas. Es un momento que disfruto a plenitud. Cerré ciclos, me propuse continuar reconstruyéndome, trabajo para ser una mejor versión y así, las personas que lleguen a mi vida no lleguen a llenar vacíos sino a sumarme . Empecé a ir a terapia, a hacer actividades que me hagan bien, camino para despejar mi mente, bailo cuando nadie me ve o me inscribo a alguna clase para distraerme y a la vez motivarme para seguir enfocada en mis sueños", señaló en un video subido a Instagram.

Asimismo, señaló que, en su opinión, todo se ha ido alineando para llegar al objetivo que tiene en mente: lograr una autoestima alta. "He sentido que todo se ha ido acomodando, conocí nuevos lugares, he ido por la vida mucho más ligera. También dejé que las cosas fluyan y que no me preocupen tanto, lo que es para ti, llegará. Estoy en un proceso para lograr una autoestima sana aprendiendo a vivir con el aquí y ahora, conociéndome más, sonriendo mucho más y que mejor si es al lado de una muy buena compañía", agregó.

No se esconden

De un momento a otro, la "cordial" relación que había entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava pasó a uno de sus capítulos más tristes. Cuando todos pensaban que habían terminado en buenos términos, la excombatiente lanzó la "bomba" y confesó que el argentino "sacó los pies del plato" durante su romance.

Las imágenes entre Julián Zucchi y Priscila Mateo mostradas por "Amor y Fuego" fueron el detonante para que todo "reventara" y Yiddá Eslava se dejó ver muy molesto por esta situación. Sin embargo, pese a las críticas en redes sociales y la propia madre de sus hijos, el ex "Parchis" ha decidido no esconderse más y se ha mostrado en las últimas horas muy cariñosos con su "exclusiva".

Al igual que en esta oportunidad, hace varios días Priscila Mateo publicó un video con un mensaje de autoayuda. "Aprendamos a estar solas sin sentirnos solas y disfrutémonos. Lo demás viene por añadidura", se lee en el video. Lo curioso es que este clip fue la primera muestra de afecto en público del ex "Combate", quien tuvo un peculiar detalle.

El excapitán del equipo rojo de "Combate" no le dejó uno, sino tres corazones como comentario en el video, lo que también motivó la respuesta de su "exclusiva" con la misma cantidad de emojis. Sin duda, el amor se respira entre la parejita, mientras que, seguramente, Yiddá está "echando chispas" en este momento.