Diseñadora Cinthia Vigil denuncia mala praxis del Dr. Fong: "Me causó un daño irreparable"

¡Atención! Les traemos un capítulo más de la polémica que envuelve al Dr. Fong, esta vez con la valiente Cinthia Vigil como protagonista. La reconocida diseñadora de modas ha decidido romper el silencio y compartir su desgarrador testimonio en "Magaly TV La Firme", donde expuso lo que ella asegura ser una mala praxis del Dr. Fong.

Diseñadora Cinthia Vigil denuncia mala praxis de Dr. Fong

La reconocida diseñadora de modas, Cinthia Vigil, está viviendo una auténtica pesadilla debido a lo que afirma ser una mala praxis del Dr. Fong. Después de haber expuesto su denuncia el año pasado, ahora la destacada diseñadora vuelve a la carga para reafirmar su denuncia en "Magaly TV La Firme". Esto lo hace para evitar que más personas sufran lo que ella ha experimentado.

En una entrevista cargada de emociones, Cinthia Vigil compartió su experiencia: "Este médico me vendió un producto como ácido hialurónico, supuestamente de mejor calidad y duración, sin mencionar efectos secundarios. No me lo aplicó un cosmiatra, sino un médico especialista que, además, es miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica".

La diseñadora describió los devastadores efectos de lo que ella considera "injusticia médica": "Lo único que hizo este médico fue causarme fibrosis interna. Este producto se pegó en mis músculos y ya no se puede retirar. Tengo que rogar a Dios que no me vuelvan a hacer otra cirugía abierta. Me causó un daño irreparable".

Cinthia también resaltó la falta de información sobre el tratamiento que recibió: "Me vendió un producto sin indicarme cuáles eran los efectos secundarios o riesgos que asumía. Me lo inyectó, y resultó nocivo, según dicen los especialistas".

Reacciones y antecedentes

Magaly Medina, conductora del programa, respaldó las revelaciones de Cinthia, afirmando que revisaron pruebas contundentes presentadas por la diseñadora.

En respuesta a estas acusaciones, la abogada del Dr. Fong, Rosa Bartra, declaró: "La señora Vigil ha presentado una denuncia al doctor el año pasado. Esta denuncia, de la cual el doctor no reconoce ninguna responsabilidad, está en investigación".

Este nuevo testimonio se une a otras denuncias previas, como la de Maricielo Effio, generando una preocupación por justicia en el ámbito de la farándula peruana. Cinthia Vigil, valientemente, busca visibilizar su situación y poner fin a lo que ella considera una "injusticia médica".

La controversia en torno al Dr. Fong persiste, y aquellos afectados esperan respuestas y acciones concretas. La historia sigue desarrollándose, manteniéndonos en vilo ante las presuntas prácticas médicas irresponsables. Continuaremos informándoles sobre este caso que tiene a todos hablando.