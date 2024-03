Efraín Aguilar revela la verdadera razón de la partida de Doña Nelly de AFHS: "Le rogué, no quiso"

El creador de "Al Fondo Hay Sitio" Efraín Aguilar contó la verdadera razón de la salida de Doña Nelly, interpretada por Irma Maury. Este personaje dejó una huella imborrable en la pantalla chica. Por ello, Aguilar sacó a la luz los motivos de su partida.

Efraín Aguilar revela la verdadera razón por la que Doña Nelly se fue de AFHS

La popular serie de televisión "Al Fondo Hay Sitio", conocida por sus personajes entrañables, ha sido el tema de conversación entre los fanáticos desde que salió del aire. Uno de los personajes más queridos fue Doña Nelly, interpretada por Irma Maury, cuya partida repentina dejó a muchos seguidores preguntándose qué había pasado realmente.

En una reciente entrevista en el programa "Café con la Chevez", el creador de la serie, Efraín Aguilar, compartió detalles íntimos sobre la salida de Maury y despejó las dudas que rodearon su partida.

Aguilar comenzó expresando su afecto por Maury, describiéndola como una "muy buena actriz" y reveló que intentó retenerla en la serie cuando expresó su deseo de dejarla debido a la distancia que tenía que recorrer para llegar al set de grabación. "Un año antes de que se fuera me dijo que no quería seguir porque era muy lejos para ella", dijo Aguilar.

A pesar de sus esfuerzos por facilitarle el transporte, Maury tomó la decisión de renunciar al papel de Doña Nelly al año siguiente. "Al año siguiente me dijo que no cuente con ella, 'no voy a venir, ya me harté, ya me cansé, prefiero a mis perros'", recordó Aguilar.

Incluso después de intentar convencerla ofreciéndole reducir su participación en la serie a una vez por semana, Maury se mantuvo firme en su decisión de partir. "Yo le rogaba, le decía que la iba a poner una vez a la semana y no quiso", lamentó Aguilar.

¿Cómo murió Doña Nelly en AFHS?

La partida de Maury marcó el final inesperado de uno de los personajes más queridos por el público. En la trama de la serie, Doña Nelly murió al enterarse de que ganó la lotería, dejando un vacío en el corazón de los seguidores de "Al Fondo Hay Sitio".

En una entrevista anterior, Maury explicó que su decisión de dejar la serie se debió a su agotamiento y su deseo de dedicar más tiempo para sí misma. "Me fui de 'Al Fondo Hay Sitio' porque estaba cansada y quería vivir más para mí", confesó Maury.

Aunque la partida de Maury dejó un hueco en la serie, su legado como Doña Nelly sigue siendo recordado y apreciado por los fanáticos del programa. La revelación de Aguilar sobre los motivos detrás de su salida proporciona una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan los actores en el mundo del entretenimiento televisivo.