Samantha hace fuerte acusación contra Maicelo: "No me daba el estatus de vida que quería"

¿Interesada? Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo formaron por un momento una de las parejas más estables de la farándula. Muchos tildaron de interesada al nuevo jale de América Televisión, sin embargo, ella en todo momento negó esa acusación. Incluso, en una reciente entrevista con un medio local, la ex Miss Grand confesó que el boxeador era muy tacaño e incluso la mandaba en taxis carcacha, quejándose así del estilo de vida que tenía al lado del púgil.

Samantha Batallanos se queja de Jonathan Maicelo

Pese a que su relación terminó en medio de agresiones físicas y psicológicas, Samantha Batallanos no pierde el tiempo y en una reciente entrevista con un medio local habló sobre Jonathan Maicelo.

La ex Miss Grand reveló algunos detalles de su tormentosa relación y uno de los que más sorprendió fue cuando tildó de "ávaro" a su expareja. Según comentó la modelo, Maicelo no le daba el estatus de vida que ella quería y que se merecía.

"No teníamos problemas graves, pero el estatus de vida que yo quiero no me lo podía dar", sostuvo en un primer momento. "(¿La situación financiera era complicada?) Jamás faltó un plato de comida, tampoco movilidad o vestimenta (...) Era una vida sencilla. No teníamos carro, siempre en taxi o su moto", enfatizó.

Asimismo, señaló que por amor aceptó varias cosas, entre ellas, ir en "taxis carcacha". La influencer no dudó en expresar su molestia por todas las cosas vividas al lado del enemigo de Pantera Zegarra. "(¿Era avaro?) Recontra. Me mandaba en taxis carcachas y por amor aceptaba", dijo.

Perdió trabajos por el boxeador

Tras todo este lío mediático, Samantha Batallanos juró y rejuró no regresar más con Jonathan Maicelo e incluso aseguró haber pasado la página. La exreina de belleza recientemente ha confesado seguir enamorada del boxeador en una entrevista, sorprendiendo a todos.

"He estado todo un año con él, haciendo todo con él. ¿Cómo no me va a gustar? Su prototipo de hombre me gusta" , señaló Samantha Batallanos ante la sorpresa de todo el panel de conductores donde era entrevistada.

Asimismo, en una entrevista con un medio local, Samantha Batallanos confesó haber perdido varias oportunidades de trabajo por su pasada relación. Al parecer, los celos de Jonathan Maicelo no le permitieron brillar como ella hubiese querido.

"Perdí trabajos porque él no quería que vaya. Él está bloqueado con América Televisión y cuando me invitaban se molestaba, porque yo sí quería ir. Eso me pareció muy egoísta de su parte", confesó.