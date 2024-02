¡El nuevo galán de telenovelas! Así fue el debut de Nicola Porcella como actor en Televisa

El peruano Nicola Porcella ha ganado gran popularidad en México y se encuentra en medio de muchos proyectos. Hace unas horas, el artista conocido como 'El Capi' debutó como actor en una telenovela mexicana llamada 'El Amor No Tiene Receta'.

¡Debutó como galán de telenovelas!

Nicola Porcella ha demostrado que una persona puede cumplir sueños, si es muy trabajadora y disciplinaria. El peruano que ganó fama en 'La Casa de Los Famosos México', ahora se encuentra en medio de muchos proyectos en tierras mexicanas.

Hace varios meses, el reconocido productor mexicana Juan Osorio anunció a Nicola Porcella como parte del elenco de 'El Amor No Tiene Receta'. En esta telenovela se encuentran grandes figuras de México.

La telenovela empezó a transmitirse el pasado lunes 19 de febrero, donde el peruano interpreta el personaje de Kenzo Figueroa, amigo del protagonista. La primera escena donde aparece Nicola es una oficina con el protagonista, donde tienen una conversación intensa sobre la muerte de un personaje.

Esta primera escena, se puede ver a Nicola Porcella muy desenvuelto y serio en su papel. Por medio de las redes sociales, se viralizaron varias escenas donde las fanáticas se emocionaron al verlo.

Nicola Porcella vio su debut

Como ya se conoce, Porcella ya tenía algunas participaciones como actor en Perú. Ahora, se ha esforzado mucho más para mejorar su actuación y se puede ver esa gran mejoría en sus escenas.

Junto a sus compañeros y amigos en México, Nicola Porcella vio el estreno de la telenovela. Fue su amiga Wendy Guevara quién hizo la transmisión en vivo y se pudo ver como el peruano se encontraba emocionado por su debut como actor en Televisa.

Reacción de las fans

La primera escena de Nicola Porcella en 'El Amor No Tiene Receta' se compartió muchas veces por sus fanáticas. El video del peruano tiene miles de reproducciones en TikTok y miles de comentarios donde lo aplauden por su faceta como actor.

"El próximo protagonista de telenovelas", "Que genial que la expectativa fue superada. Actúa muy bien", "No saben lo feliz que me hizo verlo de nuevo pero ahora como actor que felicidad", "Lo que todas las novias de México esperaban, ver a Nicola", "Nicola a mejorado muchísimo se ve q esta estudiando", "No ha dejado nuestro acento, se le ve natural".

Como se recuerda, Nicola Porcella cuenta con un gran número de seguidores en México y toda Latinoamérica. Ahora, seguirán apoyando al peruano como actor, conduciendo su nuevo programa y en sus muchos proyectos más.