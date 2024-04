¡El nuevo jale! Austin Palao es uno de los integrantes de nuevo reality '¿Ganar o Servir?': "Estoy soltero"

Austin Palao ha sorprendido a sus seguidores al revelar que será el nuevo integrante en popular reality que promete dar de que hablar.

Las redes del popular reality que se estrenará dentro de poco anunció a Austin como uno de sus jales por lo que el modelo se mostró emocionado por esta nueva etapa en su vida.

Emocionado por nuevo reto

Austin Palao se mostró emocionado por su ingreso a nuevo reality llamado "Ganar o Servir: De Vuelta al Pasado", que promete sumergir a los concursantes en una experiencia única al vivir como lo hacían hace 200 años.

Reemplazando al exitoso Tierra Brava, este programa promete desafíos extremos que determinarán si los participantes adoptan el papel de señores con grandes beneficios o si deben asumir el rol de servidores dentro de una casona.

La expareja de Flavia Laos se presentó en la promoción del popular reality contando un poco sobre él, sus características como persona y recalcó estar listo para asumir cualquier reto.

"Tengo 29 años, soy músico canto soy una persona con bastante actitud, disciplinado, constante, tenaz en lo que quiero hacer", dijo inicialmente.

Además, recalcó que está entrando a este reality soltero dispuesto a conquistar a toda aquella que quede perdida en esos ojos verdes que posee el influencer.

"No es que sea coqueto pero siento que con una mirada puedo avanzar muy rápido. Más de una chica se va a enamorar de mi, estoy soltero", agregó.

Diversos usuarios y personajes conocidos del espectáculo lo felicitaron por esta nueva etapa.

"El verdadero representante de Perú en Chile", "Al fin uno guapo", "El es un Ganador nato, Mejor en todo sentido, tiene talento, carisma, canta bonito, hay nooo lo amo", "Wauo se cayó este angelito del cielo, precioso Austin", comentaron algunos.

Flavia Laos tras revelaciones de Alejandra Baigorria sobre su ruptura con Austin Palao

Gigi Mitre contó las razones detrás del fin de la relación entre Flavia Laos y Austin Palao. Según Mitre, Alejandra Baigorria, excuñada de la influencer rubia, compartió todos los detalles durante un vuelo hacia España.

"Me encontré con ella en un vuelo a Madrid, nos sentamos pegaditas las dos. El vuelo dura 11 horas, entonces hablamos bastantes cosas [...] Me dijo que Flavia Laos no se portó wow, qué bien... con Austin. ¿Saben qué me dijo? Que lo que yo decía o pensaba, que varias cosas que se especulaban acá eran verdad, que no fue tan relajado el tema", mencionó la presentadora de Willax TV.

Mitre aclaró que Baigorria no tenía la intención de hablar mal de Laos a sus espaldas, pero le pareció extraño que compartiera esa información, considerando que parecían ser bastante cercanas. "¿Para qué me hace ese comentario? Me cae bien, pero yo no soy su amiga", sostuvo Mitre.

La relación entre Flavia Laos y Austin Palao terminó en noviembre de 2023, pero las razones detrás de la separación no habían sido reveladas hasta ahora.

Tras la revelación de Mitre, las redes sociales de Flavia Laos se llenaron de mensajes de advertencia y críticas hacia Baigorria. Algunos usuarios le recomendaron a Flavia que tenga cuidado con sus amistades, mientras otros comentaron sobre la actitud de la influencer durante la relación con Palao.

Ante estos comentarios, Flavia Laos decidió responder a un usuario que le recomendaba "no confiar mucho de sus amistades que se aprovechan de su corazón". "Lo sabemos. No entiendo de verdad, pero bueno sorprendida tampoco estoy", contestó la actriz nacional.