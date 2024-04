Mujer terminó pelada por no querer pagar a su estilista: "No es justo que juegue con mi trabajo"

SE HIZO LAS TRENZAS Y NO PAGÓ: LA DEJARON PELADA Una mujer que se hizo "fulani braids" en una peluquería de Ezeiza e intentó irse sin pagarlas se volvió viral por el castigo que le impuso la estilista: el corte de sus trenzas. El hecho tuvo lugar el viernes y fue relatado por la especialista en rastas y trenzado @dreadlocksmay en TikTok. A la hora de irse, la estafadora simuló que no funcionaba su billetera virtual. Otra clienta le advirtió que aquella mujer asistía a centros de estética y se iba sin abonar. May la retuvo hasta que llegó la policía, que constató que la estafadora no podía afrontar el gasto. Entonces acordaron que le iba a desarmar las trenzas. "Cuando se las estaba sacando me dijo que si quería iba y se las hacía devuelta, así que la mejor opción que tomé fue cortárselas de raíz", afirmó la estilista.