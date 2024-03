¡Entierra a Flavia! Austin Palao fue captado 'chapando' con ex chica reality en discoteca: "Disfrutando"

El exchico reality Austin Palao, conocido por su participación en programas de televisión como "Esto es guerra", ha vuelto a estar en ojo público tras ser captado en candentes escenas con una ex chica reality en una discoteca limeña. ¿Qué está pasando entre ellos?

Austin Palao es captado 'chapando' con ex chica reality

El ampay fue registrado por las cámaras del programa "Amor y Fuego", donde se puede ver a Austin Palao y la ex chica reality compartiendo apasionados besos en medio de la pista de baile. Las imágenes han dejado a más de uno sorprendido y han generado especulaciones sobre si ambos mantienen una relación.

Después del revuelo causado por estas imágenes, el equipo de "Amor y Fuego" buscó al protagonista de esta polémica para conocer su versión de los hechos. Ante la pregunta sobre si había retomado su relación con Flavia Laos o si estaba iniciando algo nuevo con la chica con quien se le vio llamada Flor Ortola,

"Soy una persona soltera que sale de fin de semana y no le veo nada de malo. Austin está saliendo, disfrutando, si es que hay imágenes. Flor es una buena amiga y hemos salido de fiesta. Conociendo, no. Somos amigos y ahí está. Me van a poder ver a mí y a Flor por separado saliendo. Austin está saliendo y se está divirtiendo", respondió Austin Palao de manera clara y directa.

Con estas palabras, Austin Palao deja en claro que, según él, no hay nada más que una amistad entre él y Flor Ortola, y que ambos simplemente estaban disfrutando de una noche de diversión como amigos.

¿Quién es Flor Ortola y en qué están Austin y Flavia?

Flor Ortola, la mujer en cuestión, es una reconocida modelo y comunicadora argentina de 30 años. Ha trabajado en diversos programas de televisión en su país natal y en Bolivia, además de destacarse como modelo en pasarelas de Argentina y en redes sociales, donde cuenta con una importante cantidad de seguidores.

Esta situación llega luego de la separación entre Austin Palao y Flavia Laos a finales del año pasado, quienes anunciaron su ruptura de manera amistosa. Actualmente, Flavia, por su parte, se encuentra enfocada en sus proyectos artísticos mientras que Austin ha estado participando con su papá en el programa "El Gran Chef Famosos x2", donde ha demostrado sus habilidades culinarias junto a su padre. Justo en el mismo programa, Flavia participará en la siguiente temporada.

El ampay de Austin Palao y Flor Ortola ha generado gran revuelo en redes sociales y ha dejado a más de uno especulando sobre el verdadero motivo detrás de estos apasionados encuentros en la pista de baile. Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.