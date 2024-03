Lesly Águila agradece la preocupación del público por su estado de salud ¿Ya volverá a los conciertos?

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país, que cuenta con una delantera musical increíble. Entre sus filas está Lesly Águila, quien ha estado ausente por temas de salud y envió un mensaje a todos sus fans agradeciendo su apoyo.

¡Agradecida con sus fans!

La cantante Lesly Águila es una querida artista que forma parte de Corazón Serrano desde hace muchos años. Es conocida por muchos exitosos temas de cumbia como "Tu Ausencia", "Olvídame", "Tu Recuerdo", "Olvídalo Corazón", entre muchas más. Es por ello, que cuando la piurana no ha estado presente en los últimos conciertos, sus fans se preocuparon.

Por medio de las redes sociales, sus seguidores le enviaron muchos mensajes de apoyo para que se recupere pronto de salud. La cantante recibió tanto cariño de sus fans, que decidió realizar un video de agradecimiento por todos sus mensajes.

"Agradecerles enormemente por la preocupación, por preguntar por mi estado de salud. Me encuentro actualmente bien, aún estoy con descanso médico por eso no me ven en las presentaciones. Ya falta poquito para retornar, así que estoy más que feliz por eso", dijo Lesly Águila en un video publicado en sus redes sociales y compartido por sus fans en TikTok.

¡Feliz por el 'Mix de Amor y de Miel'!

Hace 10 días, Corazón Serrano estrenó el videoclip de "Mix de Amor y de Miel" que es interpretada por Lesly Águila y Milagros Díaz. Este tema se ha convertido en la favorito del público, tanto así que se encuentra con más de 1.6 millones de reproducciones en YouTube.

Lesly Águila agradeció el inmenso apoyo que ha recibido en esta nueva producción: "También agradecerles a todos ustedes porque en realidad, aún somos tendencia en YouTube con el mix que ha lanzado la agrupación con la voz de Milagritos y mi voz".

Además, pidió a sus seguidores seguir compartiendo: "Sigamos escuchando, sigamos compartiendo, tenemos que llegar a esos dos millones definitivamente. Gracias de verdad, se ve el esfuerzo reflejado en el video. Detrás de ese video hay muchas cosas que hemos pasado, pero ha valido la pena".

Aparte de esta producción, Corazón Serrano lanzó hace un par de días el tema "No Sufriré Por Nadie" en la voz de Susana Alvarado junto al Grupo Beren de Ecuador. Esta canción también se ha posicionado en tendencias en YouTube y ya cuenta con más de 640 mil reproducciones en menos de una semana.