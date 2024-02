"Es una preciosura", Melissa Klug presenta en redes sociales a su sexta hija

Melissa Klug decidió usar sus redes sociales para de una vez por todas presentar a su hija en sociedad, luego de 3 meses la "Blanca de Chucuito" mostró el bello rostro de su engreída.

Como se sabe Melissa Klug tuvo hace 3 meses a su sexta hija fruto de su romance con Jesús Barco de quién se encuentra separada hace ya algún tiempo por una presunta infidelidad.

Presenta a su hija

Melissa Klug el día de ayer decidió presentar a su hija en redes sociales y es que la empresaria había afirmado que iba a mostrar el rostro de su hija cuando lo vea conveniente.

Por lo que el día de ayer con motivo de su tercer mes, Melissa realizó una tierna publicación donde presume la carita de su pequeña quien crece a pasos agigantados.

"Felices 3 meses mi Caye hermosa. Les presento a mi gordita", escribió Melissa en redes emocionada de por fin compartir con sus seguidores está alegría.

Hija de Melissa Klug

De inmediato comentarios de usuarios no se hicieron esperar resaltando la belleza de la menor quien al parecer es idéntica a su padre.

"Ay igualita al padre", "Que hermosa bebé es idéntica a su madre", "Su papá la dibujó, idénticos", "Igual a su padre, es su clon", "Igualita a su padre, bendiciones para la hermosa Caye", "Dios la cuide y la proteja siempre, bendiciones", fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Se viene la reconciliación?

Magaly Medina presentó en su último programa las imágenes que confirmarían la reconciliación entre Jesús Barco y Melissa Klug, pues el jugador sigue haciendo méritos por recuperar a su familia.

Esta vez el pelotero fue captado ingresando a la vivienda de la empresaria con un ramo de globos, al parecer para la madre de su hija.

Jesús quiso despistar cualquier sospecha de su llegada a la casa de la empresaria, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

Los urracos captaron a Barco a las 5:44 de la tarde del pasado 14 de febrero entrando a la casa de la chalaca en el carro de otro pelotero, Justin Alarcón, al parecer para engañar a los periodistas que lo siguen.

A las 8:51 de la noche del mismo día, se ve al futbolista saliendo en su vehículo con uno de los hijos de Jefferson Farfán. Tras dar una vuelta, regresan a la casa.

Al día siguiente, a las 10:15 de la mañana, las cámaras de Magaly captaron al jugador saliendo de la casa de Melissa Klug, con una ropa diferente a la que entró.

Melissa por su lado, no se quedó callada y aclaró la situación a la producción de la "Urraca" revelando el motivo por el que Barco fue visto en su casa.

"Por si acaso ayer me operaron de emergencia y obviamente tenía él que estar con su hija, ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia así que lo seguirán viendo por mi casa", dijo.