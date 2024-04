Gino Assereto habla de su vida amorosa y su orientación sexual: "Estar con una mujer sería bien egoísta"

Gino Assereto, conocido exchico reality, decidió abrir su corazón y compartir detalles sobre su vida amorosa después de su participación en "Esto es guerra" y su reciente ingreso al programa "El Gran Chef Famosos: El Restaurante". Además, comentó sobre los rumores que circulan sobre su sexualidad y vínculo con la comunidad LGBT.

Gino Assereto da detalles de su vida amorosa

El exchico reality Gino Assereto ha decidido compartir detalles íntimos sobre su situación sentimental después de su paso por el exitoso programa "Esto es guerra" y su reciente incursión en "El Gran Chef Famosos: El Restaurante".

En una entrevista reciente, Gino sorprendió al revelar que, a pesar de su exposición mediática, en este momento no tiene una nueva pareja, dejando a muchos de sus seguidores con la intriga de saber si ha encontrado el amor después de su ruptura con la 'Chinita', Jazmín Pinedo.

"No. estar con una mujer, en este momento, sería bien egoísta de mi parte", afirmó Gino de manera directa, explicando su decisión de no iniciar una nueva relación en este momento. Además, añadió: "No le voy a dar el tiempo que se merece. Todavía debo aprender mucho de mí, regalarme amor".

Gino habla de su orientación sexual

El exconcursante también compartió detalles sobre su relación actual con su expareja, Jazmín Pinedo, destacando que mantienen una excelente relación y mostrando su agradecimiento por la oportunidad laboral que tiene en este momento.

En cuanto a los rumores sobre su orientación sexual, Gino fue claro al afirmar que no tendría problema en decirlo si fuera real: "Si yo fuese gay no tendría problema en decir soy gay porque tendría algo de malo decir soy gay y por qué tendría que ocultarme".

Esta revelación de Gino Assereto sobre su situación sentimental muestra su lado más humano y vulnerable, dejando entrever que, a pesar de su fama y popularidad, también enfrenta sus propias luchas personales.

La decisión de Gino de enfocarse en su crecimiento personal antes de embarcarse en una nueva relación resalta la importancia del amor propio y el autocuidado, un mensaje que resuena entre sus seguidores y fans.

En resumen, las declaraciones de Gino Assereto sobre su situación sentimental ofrecen una mirada íntima a la vida del exchico reality, mostrando su honestidad y su determinación de priorizar su bienestar emocional antes que buscar una nueva pareja. Estaremos al tanto de cualquier novedad al respecto de la vida de Gino Assereto.