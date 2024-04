¡Gran talento! Karen Paniagua, la chica OnlyFans, sorprende tras 'culturizar' a sus seguidores en TikTok

La chica OnlyFans Karen Paniagua ha obtenido gran popularidad en los últimos meses en diferentes plataformas virtuales, resaltando TikTok y la plataforma azul. No obstante, ella ha logrado mezclar la sensualidad con contenido educativo que, de una u otra forma, terminamos escuchando en sus videos.

Y es que su peculiar forma para 'culturizar' a sus seguidores ha llamado la atención de Magaly Medina, quien reveló las comodidades que la chica ha obtenido gracias a las redes sociales.

Karen Paniagua sorprende 'culturizando' a sus seguidores

En un reciente informe de Magaly Medina, la modelo Karen Paniagua de apenas 25n años abrió las puertas de su hogar para revelar detalles de la vida que lleva gracias a las redes sociales. Además, mostró el impacto que ha generado en sus plataformas virtuales gracias a la manera que tiene de 'culturizar' a sus fieles seguidores.

"Antes yo tenía una cuenta en TikTok de 4 millones de seguidores donde solo bailaba, pero me la cerraron. Así que pensé en que sería una muy buena idea juntar los viajes de cultura y dedicarme más a eso que hacer como bailes para que no me estén bajando las cuentas", sostuvo en un principio la modelo.

"Ahora en TikTok tengo 1.3 millones de seguidores. Eso dice que a la gente le gusta mucho los videos y a mí me gusta mucho hacerlos. Así que ya saben, mis chicos, tiburoncitos hermosos, lean y culturícense", agregó la popular Karen Paniagua, quien ha logrado enganchar a sus seguidores con su sensual figura mientas muestra nuestra cultura peruana.

¿Cuánto gana en OnlyFans?

Dentro del reporte presentado por Magaly Medina, se detalla que la modelo promociona su OnlyFans gracias a los videos donde 'culturiza' a sus seguidores en TikTok. Esto ha ocasionado que gane muchos más suscriptores en su plataforma azul. Incluso, se detalla que desde abril del 2021, la modelo logra ganar cerca 20 mil dólares en su plataforma para adultos.

Pero eso no queda allí, ya que también vende 'merchandising' como por ejemplo almohadas con el rostro de la modelo. No obstante, también reveló que recibió propuestas de viajes a otros países. "Sí, muchos viajes, dinero, una vez me propusieron como 50 mil soles y muchas cosas. Pero en sí ya depende de cada uno si acepta o no, yo nunca he aceptado", sostuvo la modelo.

Aún así, el informe detalló que Karen Paniagua tiene dos profesiones. Una de ellas en psicología empresarial y la otra es de administración, pero aún está en curso. En ese sentido, a su corta edad, la modelo ha aprovechado bien estos ingresos, pues también abrió su empresa de máquina expendedoras de golosinas e inauguró una pastelería fina, la cual le da bastante estabilidad económica aparte de las redes sociales y el OnlyFans, según se detalló en el programa de Magaly Medina.