¡Insólito! Yiddá Eslava se justifica tras insultos a reportera de "América Hoy": "Los autistas somos ingenuos"

¡Increíble! La semana pasada, Yiddá Eslava fue el centro de atención de los portales de espectáculos. Una reportera de "América Hoy" difundió una conversación entre ellas dos, lo cual no fue del agrado de la excombatiente, quien "explotó" y le propinó varios insultas a la mujer de prensa. Tras una avalancha de críticas en su contra por su penoso accionar, la artista nacional decidió justificarse mediante su canal de difusión en Instagram e indicó que lo hizo porque "los autistas son ingenuos".

Yiddá Eslava se justifica por ataques a reportera de "América Hoy"

Luego de una avalancha de críticas en su contra por los diversos insultos y mentadas de madre que Yiddá Eslava le propinó a Verónica Rondón, reportera de "América Hoy", la exchica reality intentó justificarse mediante sus redes sociales.

Yiddá Eslava utilizó su canal de difusión de Instagram para tratar de excusarse por su reprochable actitud en contra de la reportera de América Hoy. Como se recuerda, el programa de Ethel Pozo difundió una conversación entre la exchica reality y la periodista, lo cual no fue del agrado de la ex de Julián Zucchi.

Lo sorprendente de su defensa fue que trató de justificarse mediante su autismo. Según reveló Yiddá Eslava, acompañada de un video que difundió en su canal de Instagram, las personas autistas creen que todo lo que le dicen es verdadero, por lo cual, ella tomó como traición lo hecho por Verónica Rondón y, por ello, actuó de esa manera.

"Tenemos dificultades para darnos cuenta del engaño y de la mentira, tendemos a ser más ingenuos y en ese sentido somos más vulnerables... Tendemos a pensar que lo que dice el otro es verdad, tendemos a creer que lo que dice el otro es cierto, por eso se nos llama ingenuos" , señala un especialista en el video que compartió Yiddá.

Yidda Eslava se justifica en redes

Además, en sus propias palabras, la exintegrante de "Combate" reforzó lo dicho por el especialista en el video. Si bien no justificó los insultos que tuvo en contra de la reportera de espectáculos, sí tuvo en cuenta que todo esto se originó por la traición a su confianza.

"Nada tiene que ver con las lisuras, pero sí con la confianza. Beso grande. Tengo un diagnóstico profesional, fui diagnosticada a los 38 años", acotó.

¿Qué fue lo que pasó?

Hace unos días, Yiddá Eslava fue el centro de la noticia al utilizar diversos insultos y lisuras en contra de Verónica Rondón, reportera de "América Hoy". La exchica reality calificó como inadmisible que el magazine haya expuesto una conversación privada con la periodista, pero ahí no quedó la cosa.

En el afán de desfogar su furia, la expareja de Julián Zucchi le dijo de la "A la Z" a Verónica Rondón y todo quedó registrado en unos impactantes audios.

"Verónica, cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tú filtras mis audios. ¿Es en serio? cómo mier... me puedes haber hecho eso, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... la única pu.. negociación que había tenido con Julián (Zucchi) desde hace 6 meses", dijo bastante enojada.